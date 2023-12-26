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Иноуэ нокаутировал соперника и снова стал абсолютным чемпионом

26 декабря 2023 15:20
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Агабекян Карен
редактор
Иноуэ нокаутировал соперника и снова стал абсолютным чемпионом
Японский боксер Наоя Иноуэ. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Токио состоялось большое боксерское шоу, которое возглавил бой одного из лучших боксеров современности Наои Иноуэ. Соперником японского "Монстра" стал филиппинец Марлон Тапалес.

Победу ожидаемо праздновал Иноуэ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Иноуэ начал активно работать по сопернику с первого раунда. Несколько раз Наоя очень мощно попал по оппоненту.

Тапалес включился в работу в третьем раунде, когда ему позволили быть активным. В четвертой трехминутке филиппинец также хорошо себя показывал до размена ударами, в котором Иноуэ его потряс.

Затем боксеры показали яркое зрелище со множеством разменов ударами. Однако победителем в этих эпизодах был Наоя, ведь его удары были внушительнее.

В десятом раунде после комбинации Иноуэ филиппинец опустился на колено и не смог встать из-за усталости.

Итог боя: победа Иноуэ техническим нокаутом в десятом раунде.

Победа сделала Иноуэ абсолютным чемпионом во второй весовой категории. Также он стал вторым после Теренса Кроуфорда абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов WBC, WBA, IBF, WBO.

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