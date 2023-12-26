Иноуэ нокаутировал соперника и снова стал абсолютным чемпионом

Японский боксер Наоя Иноуэ. Фото: Twitter

В Токио состоялось большое боксерское шоу, которое возглавил бой одного из лучших боксеров современности Наои Иноуэ. Соперником японского "Монстра" стал филиппинец Марлон Тапалес.

Победу ожидаемо праздновал Иноуэ, сообщил портал Новини.LIVE.

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HE'S DONE IT AGAIN 👑



NAOYA INOUE. 2X UNDISPUTED CHAMPION. pic.twitter.com/eMkqg8aqEg — Top Rank Boxing (@trboxing) December 26, 2023

Тапалесу не удалось остановить "Монстра"

Иноуэ начал активно работать по сопернику с первого раунда. Несколько раз Наоя очень мощно попал по оппоненту.

Тапалес включился в работу в третьем раунде, когда ему позволили быть активным. В четвертой трехминутке филиппинец также хорошо себя показывал до размена ударами, в котором Иноуэ его потряс.

Затем боксеры показали яркое зрелище со множеством разменов ударами. Однако победителем в этих эпизодах был Наоя, ведь его удары были внушительнее.

В десятом раунде после комбинации Иноуэ филиппинец опустился на колено и не смог встать из-за усталости.

Итог боя: победа Иноуэ техническим нокаутом в десятом раунде.

Победа сделала Иноуэ абсолютным чемпионом во второй весовой категории. Также он стал вторым после Теренса Кроуфорда абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах в эпоху четырех поясов WBC, WBA, IBF, WBO.

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