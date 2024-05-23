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Інтер Мілан змінив власників — що стало причиною

23 травня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Інтер Мілан змінив власників — що стало причиною
Інтер Мілан. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

 

Китайський бізнесмен Стівен Джан втратив контроль над міланським "Інтером". Тепер клубом, який виграв Серію А, володіють інвестори із США Oaktree Capital.

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Про це пише Sky Sport, передає Новини.LIVE.

Нагадаємо, власник "нерадзуррі" взяв 380-мільйонний кредит під заставу акцій клубу і не зміг вчасно погасити борг. А тому клуб перейшов у володіння американського інвестиційного фонду.

Oaktree Capital уже оголосили, що володіють "Інтером". Однак процедура переходу триватиме ще два-три тижні.

"Oaktree прагне досягти найкращого результату для довгострокового процвітання “Інтера”, приділяючи першочергову увагу операційній та фінансовій стабільності клубу", — йдеться в заяві фонду.

Чи будуть швидкі зміни

Крім того, нові власники стверджують, що будуть співпрацювати з нинішнім керівництвом клубу.

"Oaktree з великою повагою ставиться до історії Інтера, ентузіазму гравців і відданості вболівальників клубу. Oaktree має намір тісно співпрацювати з нинішнім керівництвом Інтера, партнерами, лігою і спортивними керівними органами, щоб забезпечити успіх клубу на полі та поза його межами, приділяючи особливу увагу сильному менеджменту та управлінню з баченням стійкого зростання", — також зазначено у заяві.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

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У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

США
Мілан
Серія А
Інтер

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