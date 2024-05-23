Інтер Мілан змінив власників — що стало причиною
Китайський бізнесмен Стівен Джан втратив контроль над міланським "Інтером". Тепер клубом, який виграв Серію А, володіють інвестори із США Oaktree Capital.
Про це пише Sky Sport, передає Новини.LIVE.
Нагадаємо, власник "нерадзуррі" взяв 380-мільйонний кредит під заставу акцій клубу і не зміг вчасно погасити борг. А тому клуб перейшов у володіння американського інвестиційного фонду.
Oaktree Capital уже оголосили, що володіють "Інтером". Однак процедура переходу триватиме ще два-три тижні.
La festa Scudetto e tutto il meglio dell'ultimo match in casa della stagione 🖤💙📽️#ForzaInter #InterLazio #IM2Stars— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 22, 2024
"Oaktree прагне досягти найкращого результату для довгострокового процвітання “Інтера”, приділяючи першочергову увагу операційній та фінансовій стабільності клубу", — йдеться в заяві фонду.
Чи будуть швидкі зміни
Крім того, нові власники стверджують, що будуть співпрацювати з нинішнім керівництвом клубу.
"Oaktree з великою повагою ставиться до історії Інтера, ентузіазму гравців і відданості вболівальників клубу. Oaktree має намір тісно співпрацювати з нинішнім керівництвом Інтера, партнерами, лігою і спортивними керівними органами, щоб забезпечити успіх клубу на полі та поза його межами, приділяючи особливу увагу сильному менеджменту та управлінню з баченням стійкого зростання", — також зазначено у заяві.
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