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Сімоне Індзагі ухвалив важливе рішення щодо подальшої кар'єри

10 травня 2024 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сімоне Індзагі ухвалив важливе рішення щодо подальшої кар'єри
Сімоне Інгдзагі під час матчу "Інтера". Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво італійського клубу "Інтер" запропонувало Сімоне Індзагі продовжити контракт. Головний тренер допоміг команді виграти Скудетто цього сезону.

"Нерадзуррі" збираються збільшити зарплату наставнику, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Сімоне Індзагі очолив "Інтер" у 2021 році. За цей час 48-річний фахівець завоював з командою два Кубки Італії, три Суперкубки, вивів її до фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону і зробив володарем Скудетто.

Сімоне Індзагі залишиться в Інтері
Сімоне Індзагі святкує Скудетто із "Інтером". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Подальша кар'єра Індзагі

Контракт тренера з "Інтером" спливає влітку наступного року. Проте керівництво клубу цілком задоволено роботою спеціаліста. Індзагі запропонували продовжити контракт із клубом терміном на два сезони з можливістю подальшої співпраці.

Зарплату Індзагі буде збільшено. Зараз тренер отримує 4 млн євро за сезон. З наступного року Сімоне зароблятиме 6 млн євро без врахування бонусів.

Італійські журналісти повідомили, що сторони вже провели перемовини та погодили всі деталі нового контракту. Найближчим часом "Інтер" офіційно оголосить про те, що Індзагі залишиться в клубі.

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спорт
футбол
Інтер
Сімоне Індзагі
тренер

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