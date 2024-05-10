Симоне Индзаги принял важное решение по поводу дальнейшей карьеры

Симоне Ингдзаги во время матча "Интера". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Руководство итальянского клуба "Интер" предложило Симоне Индзаги продлить контракт. Главный тренер помог команде выиграть Скудетто в этом сезоне.

"Нерадзурри" собираются увеличить зарплату наставника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году. За это время 48-летний специалист завоевал с командой два Кубка Италии, три Суперкубка, вывел ее в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне и сделал обладателем Скудетто.

Симоне Индзаги празднует Скудетто с "Интером". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Дальнейшая карьера Индзаги

Контракт тренера с "Интером" истекает летом следующего года. Однако руководство клуба полностью довольно работой специалиста. Индзаги предложили продлить контракт с клубом сроком на два сезона с возможностью дальнейшего сотрудничества.

Зарплата Индзаги будет увеличена. Сейчас тренер получает 4 млн евро за сезон. Со следующего года Симоне будет зарабатывать 6 млн евро, не считая бонусов.

Итальянские журналисты сообщили, что стороны уже провели переговоры и согласовали все детали нового контракта. В ближайшее время "Интер" официально объявит о том, что Индзаги останется в клубе.

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