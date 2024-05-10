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Симоне Индзаги принял важное решение по поводу дальнейшей карьеры

10 мая 2024 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Симоне Индзаги принял важное решение по поводу дальнейшей карьеры
Симоне Ингдзаги во время матча "Интера". Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство итальянского клуба "Интер" предложило Симоне Индзаги продлить контракт. Главный тренер помог команде выиграть Скудетто в этом сезоне. 

"Нерадзурри" собираются увеличить зарплату наставника, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Симоне Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году. За это время 48-летний специалист завоевал с командой два Кубка Италии, три Суперкубка, вывел ее в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне и сделал обладателем Скудетто. 

Симоне Индзаги останется в Интере
Симоне Индзаги празднует Скудетто с "Интером". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Дальнейшая карьера Индзаги 

Контракт тренера с "Интером" истекает летом следующего года. Однако руководство клуба полностью довольно работой специалиста. Индзаги предложили продлить контракт с клубом сроком на два сезона с возможностью дальнейшего сотрудничества. 

Зарплата Индзаги будет увеличена. Сейчас тренер получает 4 млн евро за сезон. Со следующего года Симоне будет зарабатывать 6 млн евро, не считая бонусов. 

Итальянские журналисты сообщили, что стороны уже провели переговоры и согласовали все детали нового контракта. В ближайшее время "Интер" официально объявит о том, что Индзаги останется в клубе. 

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

спорт
футбол
Интер
Симоне Индзаги
тренер

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