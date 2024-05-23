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Интер Милан сменил владельцев — что стало причиной

23 мая 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Интер Милан сменил владельцев — что стало причиной
Интер Милан. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

 

Китайский бизнесмен Стивен Джан потерял контроль над миланским "Интером". Теперь клубом, выигравшим Серию А, владеют инвесторы из США Oaktree Capital.

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Об этом пишет Sky Sport, передает Новини.LIVE.

Напомним, владелец "нерадзурри" взял 380-миллионный кредит под залог акций клуба и не смог вовремя погасить долг. А потому клуб перешел во владение американского инвестиционного фонда.

Oaktree Capital уже объявили, что владеют "Интером". Однако процедура перехода займет еще две-три недели.

"Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания "Интера", уделяя первостепенное внимание операционной и финансовой стабильности клуба", — говорится в заявлении фонда.

Будут ли быстрые изменения

Кроме того, новые владельцы утверждают, что будут сотрудничать с нынешним руководством клуба.

"Oaktree с большим уважением относится к истории Интера, энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерена тесно сотрудничать с нынешним руководством Интера, партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание менеджменту и управлению с видением устойчивого роста", — также указано в заявлении.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

США
Милан
Серия А
Интер

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