Интер Милан сменил владельцев — что стало причиной
Китайский бизнесмен Стивен Джан потерял контроль над миланским "Интером". Теперь клубом, выигравшим Серию А, владеют инвесторы из США Oaktree Capital.
Об этом пишет Sky Sport, передает Новини.LIVE.
Напомним, владелец "нерадзурри" взял 380-миллионный кредит под залог акций клуба и не смог вовремя погасить долг. А потому клуб перешел во владение американского инвестиционного фонда.
Oaktree Capital уже объявили, что владеют "Интером". Однако процедура перехода займет еще две-три недели.
La festa Scudetto e tutto il meglio dell'ultimo матч в casa della stagione 🖤💙📽️ #ForzaInter #InterLazio #IM2Stars— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 22, 2024
"Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания "Интера", уделяя первостепенное внимание операционной и финансовой стабильности клуба", — говорится в заявлении фонда.
Будут ли быстрые изменения
Кроме того, новые владельцы утверждают, что будут сотрудничать с нынешним руководством клуба.
"Oaktree с большим уважением относится к истории Интера, энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерена тесно сотрудничать с нынешним руководством Интера, партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание менеджменту и управлению с видением устойчивого роста", — также указано в заявлении.
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