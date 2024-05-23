Интер Милан сменил владельцев — что стало причиной

Интер Милан. Фото: Reuters

Китайский бизнесмен Стивен Джан потерял контроль над миланским "Интером". Теперь клубом, выигравшим Серию А, владеют инвесторы из США Oaktree Capital.

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Об этом пишет Sky Sport, передает Новини.LIVE.

Напомним, владелец "нерадзурри" взял 380-миллионный кредит под залог акций клуба и не смог вовремя погасить долг. А потому клуб перешел во владение американского инвестиционного фонда.

Oaktree Capital уже объявили, что владеют "Интером". Однако процедура перехода займет еще две-три недели.

La festa Scudetto e tutto il meglio dell'ultimo матч в casa della stagione 🖤💙📽️ #ForzaInter #InterLazio #IM2Stars — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 22, 2024

"Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания "Интера", уделяя первостепенное внимание операционной и финансовой стабильности клуба", — говорится в заявлении фонда.

Будут ли быстрые изменения

Кроме того, новые владельцы утверждают, что будут сотрудничать с нынешним руководством клуба.

"Oaktree с большим уважением относится к истории Интера, энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерена тесно сотрудничать с нынешним руководством Интера, партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание менеджменту и управлению с видением устойчивого роста", — также указано в заявлении.

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