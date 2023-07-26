"Інтер" запросить зірку аргентинського футболу

Лідер "Інтер" Лаутаро Мартінес святкує гол. Фото: instagram.com/inter/

Міланський "Інтер" готовий посилити склад лідером італійської "Роми". Фіналіст Ліги чемпіонів-2023 хоче запросити Пауло Дібалу.

Римський клуб готовий продати футболіста за розумну ціну, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Пауло Дібала близький до того, щоб перейти до "Інтера". Це буде четверта італійська команда у кар'єрі 29-річного атакуючого півзахисника. "Нерадзуррі" приготували вигідний контракт для аргентинця.

Інтерес "Інтера" до Дібали

В Італії Паулу Дібала захищав кольори "Палермо", після чого сім сезонів провів у "Ювентусі". Рік тому аргентинець приєднався до "Роми" на правах вільного агента. Футболіст став одним із лідерів столичної команди, головний тренер "вовків" Жозе Моурінью довіряє аргентинцю. Однак Дібала не може встояти перед пропозицією "Інтера".

Пауло Дібала на тренуванні. Фото: instagram.com/paulodybala/

Президент "нерадзуррі" Джузеппе Маротта вже веде переговори з агентами футболіста щодо потенційного трансферу. У контракті Дібали є пункт про достроковий викуп його контракту. Закордонним клубам доведеться заплатити за гравця 12 млн, а італійські клуби мають бути готові переказати "Ромі" 20 млн євро.

У Римі аргентинець заробляє три мільйони євро на рік. "Інтер" готовий збільшити зарплату півзахисника практично вдвічі.

У сезоні 2022/2023 Паулу Дібала провів за "Рому" 38 поєдинків, у яких забив 18 м'ячів та зробив вісім результативних передач.

Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Півзахисник Віктор Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.

"Полісся" посилило склад колишніми гравцями "Динамо".

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі".

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.