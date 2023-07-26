"Интер" пригласит звезду аргентинского футбола
Миланский "Интер" готов усилить состав лидером итальянской "Ромы". Финалист Лиги чемпионов-2023 хочет пригласить Пауло Дибалу.
Римский клуб готов продать футболиста за разумную цену, сообщает Tutto Mercato.
Пауло Дибала близок к тому, чтобы перейти в "Интер". Это будет четвертая итальянская команда в карьере 29-летнего атакующего полузащитника. "Нерадзурри" приготовили выгодный контракт для аргентинца.
Интерес "Интера" к Дибале
В Италии Паулу Дибала защищал цвета "Палермо", после чего семь сезонов провел в "Ювентусе". Год назад аргентинец присоединился к "Роме" на правах свободного агента. Футболист стал одним из лидеров столичной команды, главный тренер "волков" Жозе Моуринью доверяет аргентинцу. Однако Дибала не может устоять перед предложением "Интера".
Президент "нерадзурри" Джузеппе Маротта уже ведет переговоры с агентами футболиста о потенциальном трансфере. В контракте Дибалы есть пункт о досрочном выкупе его контракта. Зарубежным клубам придется заплатить за игрока 12 млн, а итальянские клубы должны быть готовы перевести "Роме" 20 млн евро.
В Риме аргентинец зарабатывает три миллиона евро в год. "Интер" готов увеличить зарплату полузащитника практически в два раза.
В сезоне 2022/2023 Паулу Дибала провел за "Рому" 38 поединков, в которых забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.
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