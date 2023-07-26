"Интер" пригласит звезду аргентинского футбола

Лидер "Интер" Лаутаро Мартинес празднует гол. Фото: instagram.com/inter/

Миланский "Интер" готов усилить состав лидером итальянской "Ромы". Финалист Лиги чемпионов-2023 хочет пригласить Пауло Дибалу.

Римский клуб готов продать футболиста за разумную цену, сообщает Tutto Mercato.

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Пауло Дибала близок к тому, чтобы перейти в "Интер". Это будет четвертая итальянская команда в карьере 29-летнего атакующего полузащитника. "Нерадзурри" приготовили выгодный контракт для аргентинца.

Интерес "Интера" к Дибале

В Италии Паулу Дибала защищал цвета "Палермо", после чего семь сезонов провел в "Ювентусе". Год назад аргентинец присоединился к "Роме" на правах свободного агента. Футболист стал одним из лидеров столичной команды, главный тренер "волков" Жозе Моуринью доверяет аргентинцу. Однако Дибала не может устоять перед предложением "Интера".

Пауло Дибала на тренировке. Фото: instagram.com/paulodybala/

Президент "нерадзурри" Джузеппе Маротта уже ведет переговоры с агентами футболиста о потенциальном трансфере. В контракте Дибалы есть пункт о досрочном выкупе его контракта. Зарубежным клубам придется заплатить за игрока 12 млн, а итальянские клубы должны быть готовы перевести "Роме" 20 млн евро.

В Риме аргентинец зарабатывает три миллиона евро в год. "Интер" готов увеличить зарплату полузащитника практически в два раза.

В сезоне 2022/2023 Паулу Дибала провел за "Рому" 38 поединков, в которых забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач.

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