"Інтер" знайшов заміну Трубіну

Анатолій Трубін дякує партнерам по команді. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво міланського "Інтера" втрачає терпіння під час переговорів із "Шахтарем" щодо трансферу Анатолія Трубіна. Італійський клуб уже вибрав іншого воротаря.

На "Джузеппе Меацца" може переїхати чемпіон світу-2022, повідомляє Tutto Mercato.

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"Інтер" зіткнувся з необхідністю пошуку нового голкіпера після продажу у "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Тренерський штаб клубу обрав двох футболістів: Янна Зоммера з "Баварії" та Анатолія Трубіна з "Шахтаря". І якщо щодо трансферу швейцарця вже вдалося домовитися з мюнхенцями, то переговори з "гірниками" щодо українця практично зайшли в глухий кут.

Хто може замінити Трубіна для "Інтера"?

Італійський клуб звернув увагу на голкіпера англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса. Наприкінці минулого року 30-річний футболіст став чемпіоном світу у складі "Альбіселесте".

Еміліано Мартінес з подарунком. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

"Інтер" запропонував за досвідченого воротаря 30 млн євро. Проте бірмінгемський клуб відповів відмовою. "Астон Вілла" хоче заробити більше грошей на продажі одного з лідерів команди. "Нерадзуррі" намагаються знизити ціну в переговорах і щодо Трубіна, і щодо Мартінеса.

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