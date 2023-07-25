Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Інтер" знайшов заміну Трубіну arrow

"Інтер" знайшов заміну Трубіну

25 липня 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Інтер" знайшов заміну Трубіну
Анатолій Трубін дякує партнерам по команді. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво міланського "Інтера" втрачає терпіння під час переговорів із "Шахтарем" щодо трансферу Анатолія Трубіна. Італійський клуб уже вибрав іншого воротаря.

На "Джузеппе Меацца" може переїхати чемпіон світу-2022, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

"Інтер" зіткнувся з необхідністю пошуку нового голкіпера після продажу у "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Тренерський штаб клубу обрав двох футболістів: Янна Зоммера з "Баварії" та Анатолія Трубіна з "Шахтаря". І якщо щодо трансферу швейцарця вже вдалося домовитися з мюнхенцями, то переговори з "гірниками" щодо українця практично зайшли в глухий кут.

Хто може замінити Трубіна для "Інтера"?

Італійський клуб звернув увагу на голкіпера англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса. Наприкінці минулого року 30-річний футболіст став чемпіоном світу у складі "Альбіселесте".

Еміліано Мартінес
Еміліано Мартінес з подарунком. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

"Інтер" запропонував за досвідченого воротаря 30 млн євро. Проте бірмінгемський клуб відповів відмовою. "Астон Вілла" хоче заробити більше грошей на продажі одного з лідерів команди. "Нерадзуррі" намагаються знизити ціну в переговорах і щодо Трубіна, і щодо Мартінеса.

Нагадаємо, Віктор Циганков поїхав на оглядини до Манчестера. 

УАФ призначила нового тренера збірної України: хто ним став. 

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі". 

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.

Півзахисник Георгій Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз