"Интер" нашел замену Трубину
Руководство миланского "Интера" теряет терпение во время переговоров с "Шахтером" по трансферу Анатолия Трубина. Итальянский клуб уже выбрал другого вратаря.
На "Джузеппе Меацца" может переехать чемпион мира-2022, сообщает Tutto Mercato.
"Интер" столкнулся с необходимостью поиска нового голкипера после продажи в "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Тренерский штаб клуба выбрал двух футболистов: Янна Зоммера из "Баварии" и Анатолия Трубина из "Шахтера". И если по трансферу швейцарца уже удалось договориться с мюнхенцами, то переговоры с "горняками" по украинцу практически зашли в тупик.
Кто может заменить Трубина для "Интера"?
Итальянский клуб обратил внимание на голкипера английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. В конце прошлого года 30-летний футболист стал чемпионом мира в составе "альбиселесте".
"Интер" предложил за опытного вратаря 30 млн евро. Однако бирмингемский клуб ответил отказом. "Астон Вилла" хочет заработать больше денег на продаже одного из лидеров команды. "Нерадзурри" пытаются снизить цену в переговорах и по Трубину, и по Мартинесу.
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