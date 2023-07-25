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"Интер" нашел замену Трубину

25 июля 2023 15:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Интер" нашел замену Трубину
Анатолий Трубин благодарит партнеров по команде. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство миланского "Интера" теряет терпение во время переговоров с "Шахтером" по трансферу Анатолия Трубина. Итальянский клуб уже выбрал другого вратаря. 

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"Интер" столкнулся с необходимостью поиска нового голкипера после продажи в "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Тренерский штаб клуба выбрал двух футболистов: Янна Зоммера из "Баварии" и Анатолия Трубина из "Шахтера". И если по трансферу швейцарца уже удалось договориться с мюнхенцами, то переговоры с "горняками" по украинцу практически зашли в тупик. 

Кто может заменить Трубина для "Интера"? 

Итальянский клуб обратил внимание на голкипера английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. В конце прошлого года 30-летний футболист стал чемпионом мира в составе "альбиселесте". 

Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес с подарком. Фото: instagram.com/emi_martinez26/

"Интер" предложил за опытного вратаря 30 млн евро. Однако бирмингемский клуб ответил отказом. "Астон Вилла" хочет заработать больше денег на продаже одного из лидеров команды. "Нерадзурри" пытаются снизить цену в переговорах и по Трубину, и по Мартинесу. 

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