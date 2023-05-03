Йовичевич розповів, чи забив "Минай" гол "Шахтарю"

Ігор Йовичевич спостерігає за грою "Шахтаря". Фото: УНІАН

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовичевич поділився думкою про матч своєї команди з "Минаєм". Результат протистояння вирішив гол Ласіни Траоре.

Футболісти "Минаю" забили "Шахтарю", але гол не був зарахований, нагадує UA-Футбол.

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Наставник донецької команди Ігор Йовичевич привітав своїх футболістів та всіх уболівальників "Шахтаря" з перемогою. Тренер погодився з тим, що його команді було складно здобути три очки у цьому поєдинку.

Психологічна стійкість "гірників"

Йовичевич заявив, що наприкінці сезону футболісти грають у стані стресу, і вирішальну роль часто відіграє психологічна стійкість. Тренер вважає, що його команда перемогла заслужено.

"Нас підвела реалізація. Але комбінаторика між футболістами дала нам можливість розірвати насичену захисну лінію "Минаю", яка була сформована з габаритних, потужних гравців. Ми зуміли розбити цю лінію, але підбивав останній удар", — розповів Ігор Йовичевич.

Микола Матвієнко бореться за м'яч. Фото: shakhtar.com

Гол-фантом суперника

Тренер відповів на запитання про гол "Минаю" у ворота "Шахтаря", який помилково не був зарахований арбітром. Йовичевич звернув увагу на те, що рефері помилявся в обидві сторони.

"Не бачив момент з голом "Минаю", тому що переглядаю матчі зазвичай наступного дня. Але колись я бачив фол на Траоре, фіксація якого не дозволила б виникнути тієї ситуації, за підсумками якої мають претензії тренер та гравці "Минаю".

Повторюся, різниця між командами була щонайменше на чотири голи, і якби ми реалізували свої шанси, то взагалі не було б жодних питань. Але три очки є", — резюмував Йовичевич.

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