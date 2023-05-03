Йовичевич рассказал, забил ли "Минай" гол "Шахтеру"

Игор Йовичевич наблюдает за игрой "Шахтера". Фото: УНИАН

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнением о матче своей команды с "Минаем". Исход противостояния решил гол Ласины Траоре.

Футболисты "Миная" забили "Шахтеру", но гол не был засчитан, напоминает UA-Футбол.

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Наставник донецкой команды Игор Йовичевич поздравил своих футболистов и всех болельщиков "Шахтера" с победой. Тренер согласился с тем, что его команде было сложно завоевать три очка в этом поединке.

Психологическая устойчивость "горняков"

Йовичевич заявил, что в конце сезона футболисты играют в состоянии стресса, и решающую роль часто играет психологическая устойчивость. Тренер считает, что его команда заслуженно победила.

"Нас подвела реализация. Но комбинаторика между футболистами дала нам возможность разорвать насыщенную защитную линию "Миная", которая была сформирована из габаритных, мощных игроков. Мы сумели разбить эту линию, но подводил последний удар", — рассказал Игор Йовичевич.

Николай Матвиенко борется за мяч. Фото: shakhtar.com

Гол-фантом соперника

Тренер ответил на вопрос о голе "Миная" в ворота "Шахтера", который ошибочно не был засчитан арбитром. Йовичевич обратил внимание на то, что рефери ошибался в обе стороны.

"Не видел момент с голом "Миная", потому что пересматриваю матчи обычно на следующий день. Но прежде я видел фол на Траоре, фиксация которого не позволила бы возникнуть той ситуации, по итогу которой имеют претензии тренер и игроки "Миная".

Повторюсь, разница между командами была минимум на четыре гола, и если бы мы реализовали свои шансы, то вообще не было бы никаких вопросов. Но три очка есть", — резюмировал Йовичевич.

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