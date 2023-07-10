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Йовічевіч заробить в Саудівській Аравії шалені гроші: про яку суму йдеться

10 липня 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Йовічевіч заробить в Саудівській Аравії шалені гроші: про яку суму йдеться
Ігор Йовічевіч спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Він працюватиме у клубі "Аль-Раєд".

Вже відома зарплата хорватського фахівця у його новому клубі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Динамоманію".

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Ігор Йовічевіч вирішив кардинально змінити вектор розвитку своєї кар'єри. Він підписав контракт із клубом "Аль-Раєд" із Саудівської Аравії. Термін дії угоди невідомий, проте журналісти вже дізналися деякі деталі угоди.

Ігор Йовічевіч
Ігор Йовічевіч у "Шахтарі". Фото: УНІАН

Зарплата Йовічевіча

Хорватський тренер отримуватиме в Ер-Ріяді два мільйони євро на рік. Це значно більше, ніж він заробляв у "Дніпрі-1" позаминулого сезону. Тоді Ігору Йовічевічу платили 600 тисяч євро на рік. Зарплата спеціаліста у "Шахтарі" так і залишилася невідомою.

На посаді головного тренера "гірників" Йовічевіч виграв чемпіонат України з футболу. Крім цього, він вивів донецьку команду в 1/8 Ліги Європи. Проте він все одно був відправлений у відставку керівництвом "Шахтаря".

Нова команда Йовічевіча закінчила минулий сезон на десятому місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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