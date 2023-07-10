Йовичевич заработает в Саудовской Аравии огромные деньги: о какой сумме идет речь

Игор Йовичевич наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он будет работать в клубе "Аль-Раед".

Уже известна зарплата хорватского специалиста в его новом клубе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

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Игор Йовичевич решил кардинально изменить вектор развития своей карьеры. Он подписал контракт с клубом "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. Срок действия соглашения не известен, однако журналисты уже узнали некоторые детали сделки.

Игор Йовичевич в "Шахтере". Фото: УНИАН

Зарплата Йовичевича

Хорватский тренер будет получать в Эр-Рияде два миллиона евро в год. Это значительно больше, чем он зарабатывал в "Днепре-1" в позапрошлом сезоне. Тогда Игору Йовичевичу платили 600 тысяч евро в год. Зарплата специалиста в "Шахтере" так и осталась неизвестной.

На посту главного тренера "горняков" Йовичевич выиграл чемпионат Украины по футболу. Помимо этого он вывел донецкую команду в 1/8 Лиги Европы. Тем не менее он все равно был отправлен в отставку руководством "Шахтера".

Новая команда Йовичевича закончила прошлый сезон на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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