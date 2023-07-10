Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Йовичевич заработает в Саудовской Аравии огромные деньги: о какой сумме идет речь arrow

Йовичевич заработает в Саудовской Аравии огромные деньги: о какой сумме идет речь

10 июля 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Йовичевич заработает в Саудовской Аравии огромные деньги: о какой сумме идет речь
Игор Йовичевич наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Он будет работать в клубе "Аль-Раед".

Уже известна зарплата хорватского специалиста в его новом клубе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию". 

Читайте также:

Игор Йовичевич решил кардинально изменить вектор развития своей карьеры. Он подписал контракт с клубом "Аль-Раед" из Саудовской Аравии. Срок действия соглашения не известен, однако журналисты уже узнали некоторые детали сделки. 

Игор Йовичевич
Игор Йовичевич в "Шахтере". Фото: УНИАН

Зарплата Йовичевича 

Хорватский тренер будет получать в Эр-Рияде два миллиона евро в год. Это значительно больше, чем он зарабатывал в "Днепре-1" в позапрошлом сезоне. Тогда Игору Йовичевичу платили 600 тысяч евро в год. Зарплата специалиста в "Шахтере" так и осталась неизвестной. 

На посту главного тренера "горняков" Йовичевич выиграл чемпионат Украины по футболу. Помимо этого он вывел донецкую команду в 1/8 Лиги Европы. Тем не менее он все равно был отправлен в отставку руководством "Шахтера". 

Новая команда Йовичевича закончила прошлый сезон на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. 

Напомним, полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера. 

"Барселона" продаст восемь игроков: кто в трансферном списке. 

Свитолина отказалась пожать руку Азаренко: как отреагировала спортсменка из Беларуси.

Хавбек Михаил Мудрик показал новую форму "Челси". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз