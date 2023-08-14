Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Існує варіант, за якого Україна зніметься з Олімпіади arrow

Існує варіант, за якого Україна зніметься з Олімпіади

14 серпня 2023 18:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Існує варіант, за якого Україна зніметься з Олімпіади
Голова НОК та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: slovoidilo.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Незважаючи на рішення уряду України скасувати заборону на участь спортсменів на одних турнірах із росіянами та білорусами, існує нюанс. І він дуже важливий, оскільки може призвести до бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це в інтерв'ю Kyodo News сказав голова Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Читайте також:

Раніше українським спортсменам було заборонено брати участь на одних турнірах із росіянами та білорусами, навіть у нейтральному статусі. Потім обмеження зняли, щоб можна було брати участь на одних турнірах із "нейтральними" спортсменами.

Збірна України на ОІ-2020. Фото: Google

Команду можуть зняти з Олімпійських ігор

За словами Гутцайта, у рішенні уряду щодо українських спортсменів йдеться про те, що участь наших спортсменів можлива за наявності у росіян та білорусів нейтрального статусу.

Тому якщо росіянам і білорусам дозволять виступати під своїми прапорами, то Україна бойкотує Олімпіаду.

"Якщо Росія і Білорусь виступатимуть під своїм прапором, ми не братимемо участі в цій Олімпіаді. Наші спортсмени не можуть спокійно готуватися. Важко психологічно. Немає жодного спортсмена, у якого б не загинув друг, родич, батько чи член команди", — сказав президент НОК України.

Гутцайт зазначив, що на "нейтральних" спортсменів українці не звертатимуть увагу, оскільки незрозуміло, хто ці спортсмени.

Нагадаємо, Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Лідер "Динамо" готовий змінити клуб: про кого йдеться. 

Луніну буде важко: "Реал" знайшов заміну Куртуа. 

Мбаппе ухвалив рішення про майбутнє і розчарував топклуб. 

У клубів АПЛ є чимало зіркових уболівальників. За кого вболівають Бред Пітт, Джастін Тімберлейк та інші знаменитості?

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз