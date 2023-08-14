Існує варіант, за якого Україна зніметься з Олімпіади

Голова НОК та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: slovoidilo.ua

Незважаючи на рішення уряду України скасувати заборону на участь спортсменів на одних турнірах із росіянами та білорусами, існує нюанс. І він дуже важливий, оскільки може призвести до бойкоту Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це в інтерв'ю Kyodo News сказав голова Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Раніше українським спортсменам було заборонено брати участь на одних турнірах із росіянами та білорусами, навіть у нейтральному статусі. Потім обмеження зняли, щоб можна було брати участь на одних турнірах із "нейтральними" спортсменами.

Збірна України на ОІ-2020. Фото: Google

Команду можуть зняти з Олімпійських ігор

За словами Гутцайта, у рішенні уряду щодо українських спортсменів йдеться про те, що участь наших спортсменів можлива за наявності у росіян та білорусів нейтрального статусу.

Тому якщо росіянам і білорусам дозволять виступати під своїми прапорами, то Україна бойкотує Олімпіаду.

"Якщо Росія і Білорусь виступатимуть під своїм прапором, ми не братимемо участі в цій Олімпіаді. Наші спортсмени не можуть спокійно готуватися. Важко психологічно. Немає жодного спортсмена, у якого б не загинув друг, родич, батько чи член команди", — сказав президент НОК України.

Гутцайт зазначив, що на "нейтральних" спортсменів українці не звертатимуть увагу, оскільки незрозуміло, хто ці спортсмени.

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