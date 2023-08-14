Существует вариант, при котором Украина снимется с Олимпиады
Несмотря на решение правительства Украины отменить запрет на участие спортсменов на одних турнирах с россиянами и белорусами, существует нюанс. И он очень значим, поскольку может привести к бойкоту Олимпийских игр-2024 в Париже.
Об этом в интервью Kyodo News сказал глава Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать на одних турнирах с россиянами и белорусами, даже, в нейтральном статусе. Затем ограничения сняли, чтобы можно было участвовать на одних турнирах с "нейтральными" спортсменами.
Команду могут снять с Олимпийских игр
По словам Гутцайта, в решении правительства по украинским спортсменам говорится о том, что участие наших спортсменов возможно при наличии у россиян и белорусов нейтрального статуса.
Поэтому, если россиянам и белорусам позволят выступать под своими флагами, то Украина бойкотирует Олимпиаду.
"Если Россия и Беларусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде. Наши спортсмены не могут спокойно готовиться. Трудно психологически. Нет ни одного спортсмена, у которого бы не погиб друг, родственник, отец или член команды", — сказал президент НОК Украины.
Гутцайт отметил, что на "нейтральных" спортсменов украинцы не будут обращать внимание, поскольку непонятно, кто эти спортсмены.
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