Существует вариант, при котором Украина снимется с Олимпиады

Глава НОК и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: slovoidilo.ua

Несмотря на решение правительства Украины отменить запрет на участие спортсменов на одних турнирах с россиянами и белорусами, существует нюанс. И он очень значим, поскольку может привести к бойкоту Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом в интервью Kyodo News сказал глава Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Ранее украинским спортсменам было запрещено участвовать на одних турнирах с россиянами и белорусами, даже, в нейтральном статусе. Затем ограничения сняли, чтобы можно было участвовать на одних турнирах с "нейтральными" спортсменами.

Сборная Украины на ОИ-2020. Фото: Google

Команду могут снять с Олимпийских игр

По словам Гутцайта, в решении правительства по украинским спортсменам говорится о том, что участие наших спортсменов возможно при наличии у россиян и белорусов нейтрального статуса.

Поэтому, если россиянам и белорусам позволят выступать под своими флагами, то Украина бойкотирует Олимпиаду.

"Если Россия и Беларусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде. Наши спортсмены не могут спокойно готовиться. Трудно психологически. Нет ни одного спортсмена, у которого бы не погиб друг, родственник, отец или член команды", — сказал президент НОК Украины.

Гутцайт отметил, что на "нейтральных" спортсменов украинцы не будут обращать внимание, поскольку непонятно, кто эти спортсмены.

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