Іспанія — Грузія, Франція — Бельгія та інші пари 1/8 Євро-2024

Іспанія — Грузія та інші пари 1/8 плей-оф чемпіонату Європи
На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі 16 учасників стадії 1/8 плей-офф. Серед них не було збірної України, яка вже покинула турнір.
Команди вже розпочали підготовку до наступної стадії Євро-2024, яка розпочнеться за кілька днів, повідомляє портал Новини.LIVE.
Дебютант чемпіонатів Європи збірна Грузії пробилася до плей-офф турніру з третього місця в групі завдяки перемозі над Португалією (2:0). У рамках 1/8 першості підопічні Віллі Саньйоля зіграють з Іспанією.
Команду Луїса Де ла Фуенте вважають одним із фаворитів Євро-2024. На груповій стадії турніру "червона фурія" виграла в Албанії, Італії та Хорватії. Іспанці забили п'ять голів і не пропустили жодного м'яча у ворота.
Французи скоро можуть зустрітися з Португалією
Переможець пари Іспанія — Грузія зіграє з Німеччиною або Данією, які зустрінуться один з одним у першому раунді плей-офф. Німці вважають одним із фаворитів турніру, але команда Юліана Нагельсманна грає не бездоганно.
Збірна Бельгії, яка не пустила Україну до плей-офф Євро-2024, зустрінеться із Францією. "Триколірні" жодного разу не програли на груповій стадії, але набрали лише п'ять балів. У разі тріумфу у матчі з Бельгією підопічні Дідьє Дешама зіграють із переможцем пари Португалія — Словенія.
Інші пари 1/8 чемпіонату Європи
- Румунія — Нідерланди
- Австрія — Туреччина
- Англія — Словаччина
- Швейцарія — Італія
Поєдинки 1/8 плей-офф чемпіонату Європи з футболу пройдуть з 29 червня по 2 липня.
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