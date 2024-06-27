Іспанія — Грузія, Франція — Бельгія та інші пари 1/8 Євро-2024

Кіліан Мбаппе вже забив свій перший гол на Євро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі 16 учасників стадії 1/8 плей-офф. Серед них не було збірної України, яка вже покинула турнір.

Команди вже розпочали підготовку до наступної стадії Євро-2024, яка розпочнеться за кілька днів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дебютант чемпіонатів Європи збірна Грузії пробилася до плей-офф турніру з третього місця в групі завдяки перемозі над Португалією (2:0). У рамках 1/8 першості підопічні Віллі Саньйоля зіграють з Іспанією.

Хвіча Кварацхелія допоміг Грузії пробитися до 1/8 плей-офф Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Команду Луїса Де ла Фуенте вважають одним із фаворитів Євро-2024. На груповій стадії турніру "червона фурія" виграла в Албанії, Італії та Хорватії. Іспанці забили п'ять голів і не пропустили жодного м'яча у ворота.

Ламін Ямал та Ніко Вільямс стали новими героями збірної Іспанії. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Французи скоро можуть зустрітися з Португалією

Переможець пари Іспанія — Грузія зіграє з Німеччиною або Данією, які зустрінуться один з одним у першому раунді плей-офф. Німці вважають одним із фаворитів турніру, але команда Юліана Нагельсманна грає не бездоганно.

Ілкай Гюндоган веде за собою збірну Німеччини. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна Бельгії, яка не пустила Україну до плей-офф Євро-2024, зустрінеться із Францією. "Триколірні" жодного разу не програли на груповій стадії, але набрали лише п'ять балів. У разі тріумфу у матчі з Бельгією підопічні Дідьє Дешама зіграють із переможцем пари Португалія — Словенія.

Інші пари 1/8 чемпіонату Європи

Румунія — Нідерланди

Австрія — Туреччина

Англія — Словаччина

Швейцарія — Італія

Плей-офф Євро-2024. Фото: скриншот Telegram

Поєдинки 1/8 плей-офф чемпіонату Європи з футболу пройдуть з 29 червня по 2 липня.

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