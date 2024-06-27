Испания — Грузия, Франция — Бельгия и другие пары 1/8 Евро-2024

Килиан Мбаппе уже забил свой первый гол на Евро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

На чемпионате Европы по футболу определились все 16 участников стадии 1/8 плей-офф. Среди них не оказалось сборной Украины, которая уже покинула турнир.

Команды уже начали подготовку к следующей стадии Евро-2024, которая начнется через несколько дней, сообщает портал Новини.LIVE.

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Дебютант чемпионатов Европы сборная Грузии пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе благодаря победе над Португалией (2:0). В рамках 1/8 первенства подопечным Вилли Саньоля предстоит сыграть с Испанией.

Хвича Кварацхелия помог Грузии пробиться в 1/8 плей-офф Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Команду Луиса Де ла Фуэнте считают одним из фаворитов Евро-2024. На групповой стадии турнира "красная фурия" выиграла у Албании, Италии и Хорватии. Испанцы забили пять голов и не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

Ламин Ямал и Нико Уильямс стали новыми героями сборной Испании. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Французы скоро могут встретиться с Португалией

Победитель пары Испания — Грузия сыграет с Германией или Данией, которые встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф. Немцы считают одним из фаворитов турнира, но команда Юлиана Нагельсманна играет не безупречно.

Илкай Гюндоган ведет за собой сборную Германии. Фото: Reuters/Lee Smith

Сборная Бельгии, которая не пустила Украину в плей-офф Евро-2024, встретится с Францией. "Трехцветные" ни разу не проиграли на групповой стадии, но набрали всего пять баллов. В случае триумфа в матче с Бельгией подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Португалия — Словения.

Остальные пары 1/8 чемпионата Европы

Румыния — Нидерланды

Австрия — Турция

Англия — Словакия

Швейцария — Италия

Плей-офф Евро-2024. Фото: скриншот Telegram

Поединки 1/8 плей-офф чемпионата Европы по футболу пройдут с 29 июня по 2 июля.

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