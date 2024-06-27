Испания — Грузия, Франция — Бельгия и другие пары 1/8 Евро-2024

Испания — Грузия и другие пары 1/8 плей-офф чемпионата Европы
На чемпионате Европы по футболу определились все 16 участников стадии 1/8 плей-офф. Среди них не оказалось сборной Украины, которая уже покинула турнир.
Команды уже начали подготовку к следующей стадии Евро-2024, которая начнется через несколько дней, сообщает портал Новини.LIVE.
Дебютант чемпионатов Европы сборная Грузии пробилась в плей-офф турнира с третьего места в группе благодаря победе над Португалией (2:0). В рамках 1/8 первенства подопечным Вилли Саньоля предстоит сыграть с Испанией.
Команду Луиса Де ла Фуэнте считают одним из фаворитов Евро-2024. На групповой стадии турнира "красная фурия" выиграла у Албании, Италии и Хорватии. Испанцы забили пять голов и не пропустили ни одного мяча в свои ворота.
Французы скоро могут встретиться с Португалией
Победитель пары Испания — Грузия сыграет с Германией или Данией, которые встретятся друг с другом в первом раунде плей-офф. Немцы считают одним из фаворитов турнира, но команда Юлиана Нагельсманна играет не безупречно.
Сборная Бельгии, которая не пустила Украину в плей-офф Евро-2024, встретится с Францией. "Трехцветные" ни разу не проиграли на групповой стадии, но набрали всего пять баллов. В случае триумфа в матче с Бельгией подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары Португалия — Словения.
Остальные пары 1/8 чемпионата Европы
- Румыния — Нидерланды
- Австрия — Турция
- Англия — Словакия
- Швейцария — Италия
Поединки 1/8 плей-офф чемпионата Европы по футболу пройдут с 29 июня по 2 июля.
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