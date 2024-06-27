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Сборная Украины установила антирекорд на Евро-2024 — о чем речь

27 июня 2024 09:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины установила антирекорд на чемпионатах Европы
Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко могут больше не сыграть на Евро. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграла вничью с Бельгией. Команда Сергея Реброва набрала четыре балла, как и все остальные соперники по квартету. 

"Сине-желтые" оказались на последнем месте в группе из-за дополнительных показателей, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины одержала на Евро-2024 только одну победу и покинула турнир. Подопечные Сергея Реброва начали первенство с разгрома от Румынии (0:3), что в последствии и стоило им места в плей-офф турнира. Затем "сине-желтые" обыграли Словакию (2:1) и не сумели забить в ворота сборной Бельгии (0:0). 

Антирекорд сборной Украины 

Подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории чемпионатов Европы, которым не хватило четыре балла до выхода в плей-офф. После смены формата турнира и увеличения его участников появились нововведения и в распределении мест в группах при равенстве очков. 

Александр Зинченко
Зинченко борется с Онана. Фото: Reuters/Lee Smith

Поражение от Румынии привело к тому, что сборная Украины финишировала на четвертом месте в квартете с отрицательной разницей забитых и пропущенных голов 2:4. "Сине-желтые" не смогли занять третье место из-за того, что в параллельном матче Словакия и Румыния сыграли вничью (1:1). 

Владимир Бражко
Игроки сборной Украины благодарят болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Lee Smith

Сборная Украины прекратила выступление на Евро-2024. Румыния выиграла группу и сыграет в 1/8 с Нидерландами. Бельгию ждет встреча с Францией, а Словакия будет противостоять Англии. 

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