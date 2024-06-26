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Ребров назвал причину вылета сборной Украины из Евро-2024

26 июня 2024 22:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров оценил игру сборной Украины на Евро-2024
Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью своей команды в матче с Бельгией. "Сине-желтые" не сумели забить в ворота "красных дьяволов". 

Ребров подвел итог выступлению своей команды на турнире в интервью Megogo

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В решающем поединке группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0). Этот результат оставил "сине-желтых" на четвертой позиции в квартете. Команда прекратила выступление на турнире. 

Георгий Судаков и Руслан Малиновский
Георгий Судаков и Руслан Малиновский. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Ребров сказал о сборной Украины 

Главный тренер "сине-желтых" заявил, что судьба национальной команды была решена не в матче с Бельгией. Украинцы начали турнир с неожиданного разгрома от Румынии (0:3). Очки, которые национальная команда не набрала в том матче, могли помочь ей пробиться в плей-офф. 

Ребров отметил, что его подопечные старались продемонстрировать свои лучшие качества в каждом матче. Он посвятил выступление сборной Украины болельщикам и защитникам страны. 

Итоги выступления сборной Украины на Евро-2024
Итоги выступления сборной Украины на Евро-2024. Фото: скриншот Взбірна

Сборная Украины впервые в своей истории не пропустила ни одного гола в матче чемпионата Европы. 

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024

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