Ребров оценил игру сборной Украины на Евро-2024

Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью своей команды в матче с Бельгией. "Сине-желтые" не сумели забить в ворота "красных дьяволов".

Ребров подвел итог выступлению своей команды на турнире в интервью Megogo.

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Георгий Судаков и Руслан Малиновский. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Ребров сказал о сборной Украины

Главный тренер "сине-желтых" заявил, что судьба национальной команды была решена не в матче с Бельгией. Украинцы начали турнир с неожиданного разгрома от Румынии (0:3). Очки, которые национальная команда не набрала в том матче, могли помочь ей пробиться в плей-офф.

Ребров отметил, что его подопечные старались продемонстрировать свои лучшие качества в каждом матче. Он посвятил выступление сборной Украины болельщикам и защитникам страны.

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