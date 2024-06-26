Ребров оцінив гру збірної України на Євро-2024

Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию своєї команди у матчі з Бельгією. "Синьо-жовті" не зуміли забити у ворота "червоних дияволів".

Ребров підбив підсумок виступу своєї команди на турнірі в інтерв'ю Megogo.

Читайте також:

У вирішальному поєдинку групового етапу Євро-2024 збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). Цей результат залишив "синьо-жовтих" на четвертій позиції у квартеті. Команда припинила виступ на турнірі.

Георгій Судаков та Руслан Маліновський. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Ребров сказав про збірну України

Головний тренер "синьо-жовтих" заявив, що долю національної команди було вирішено не в матчі з Бельгією. Українці розпочали турнір із несподіваного розгрому від Румунії (0:3). Бали, які національна команда не набрала у тому матчі, могли допомогти їй пробитися до плей-офф.

Ребров зазначив, що його підопічні намагалися продемонструвати свої найкращі якості у кожному матчі. Він присвятив виступ збірної України вболівальникам та захисникам країни.

Підсумки виступу збірної України на Євро-2024. Фото: скриншот Взбірна

Збірна України вперше у своїй історії не пропустила жодного гола у матчі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.

Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024.

Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України.