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Ребров назвав причину вильоту збірної України з Євро-2024

26 червня 2024 22:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров оцінив гру збірної України на Євро-2024
Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию своєї команди у матчі з Бельгією. "Синьо-жовті" не зуміли забити у ворота "червоних дияволів".

Ребров підбив підсумок виступу своєї команди на турнірі в інтерв'ю Megogo.

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У вирішальному поєдинку групового етапу Євро-2024 збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). Цей результат залишив "синьо-жовтих" на четвертій позиції у квартеті. Команда припинила виступ на турнірі.

Георгій Судаков та Руслан Малиновський
Георгій Судаков та Руслан Маліновський. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Ребров сказав про збірну України

Головний тренер "синьо-жовтих" заявив, що долю національної команди було вирішено не в матчі з Бельгією. Українці розпочали турнір із несподіваного розгрому від Румунії (0:3). Бали, які національна команда не набрала у тому матчі, могли допомогти їй пробитися до плей-офф.

Ребров зазначив, що його підопічні намагалися продемонструвати свої найкращі якості у кожному матчі. Він присвятив виступ збірної України вболівальникам та захисникам країни.

Підсумки виступу збірної України на Євро-2024
Підсумки виступу збірної України на Євро-2024. Фото: скриншот Взбірна

Збірна України вперше у своїй історії не пропустила жодного гола у матчі чемпіонату Європи.

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Сергій Ребров
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