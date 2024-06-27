Збірна України встановила антирекорд на чемпіонатах Європи

Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко можуть більше не зіграти на Євро. Фото: Reuters/Lee Smith

У матчі третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України зіграла внічию з Бельгією. Команда Сергія Реброва набрала чотири бали, як і всі інші суперники за квартетом.

"Синьо-жовті" опинилися на останньому місці у групі через додаткові показники, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України здобула на Євро-2024 лише одну перемогу та залишила турнір. Підопічні Сергія Реброва розпочали першість із розгрому від Румунії (0:3), що згодом і коштувало їм місця у плей-офф турніру. Потім "синьо-жовті" обіграли Словаччину (2:1) та не зуміли забити у ворота збірної Бельгії (0:0).

Антирекорд збірної України

Підопічні Сергія Реброва стали першою командою в історії чемпіонатів Європи, яким чотири бали не вистачило до виходу до плей-офф. Після зміни формату турніру та збільшення його учасників з'явилися нововведення та у розподілі місць у групах при рівній кількості очок.

Зінченко бореться з Онана. Фото: Reuters/Lee Smith

Поразка від Румунії призвела до того, що збірна України фінішувала на четвертому місці у квартеті з негативною різницею забитих та пропущених голів 2:4. "Синьо-жовті" не змогли посісти третє місце через те, що у паралельному матчі Словаччина та Румунія зіграли внічию (1:1).

Гравці збірної України дякують уболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна України припинила виступ на Євро-2024. Румунія виграла групу та зіграє у 1/8 з Нідерландами. Бельгію чекає зустріч із Францією, а Словаччина протистоятиме Англії.

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