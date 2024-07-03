Відомі усі пари учасників 1/4 плей-офф Євро-2024

Іспанія — Німеччина та інші пари 1/4 на Євро-2024
На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі учасники чвертьфіналів. Останньою командою, яка пробилася до 1/4 турніру, стала збірна Туреччини, яка обіграла Австрію (2:1).
Пауза на Євро-2024 діятиме декілька днів, повідомляє портал Новини.LIVE.
У п'ятницю, 4 липня, розпочнуться чвертьфінальні матчі на континентальній першості. Найяскравішою "вивіскою" цієї стадії турніру стане протистояння збірних Іспанії та Німеччини, які відносяться до головних фаворитів чемпіонату Європи.
Інші пари 1/4 Євро-2024
Того ж дня збірна Португалії зіграє із Францією. Обидві команди були непереконливими в останніх матчах, але одна з них пройде до півфіналу чемпіонату Європи.
У суботу, 6 липня, визначаться ще два учасники стадії 1/2 Євро-2024. Спочатку збірна Англії спробує зламати опір міцної Швейцарії, потім Нідерланди спробують зупинити Туреччину, яка набрала хід.
Півфінальні матчі відбудуться з 9 по 10 липня.
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