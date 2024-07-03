Відомі усі пари учасників 1/4 плей-офф Євро-2024

Футболісти збірної Іспанії святкують перемогу Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі учасники чвертьфіналів. Останньою командою, яка пробилася до 1/4 турніру, стала збірна Туреччини, яка обіграла Австрію (2:1).

Пауза на Євро-2024 діятиме декілька днів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 4 липня, розпочнуться чвертьфінальні матчі на континентальній першості. Найяскравішою "вивіскою" цієї стадії турніру стане протистояння збірних Іспанії та Німеччини, які відносяться до головних фаворитів чемпіонату Європи.

Мерт Гюнок рятує ворота збірної Туреччини на останніх хвилинах матчу з Австрією. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Інші пари 1/4 Євро-2024

Того ж дня збірна Португалії зіграє із Францією. Обидві команди були непереконливими в останніх матчах, але одна з них пройде до півфіналу чемпіонату Європи.

Мемфіс Депай на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

У суботу, 6 липня, визначаться ще два учасники стадії 1/2 Євро-2024. Спочатку збірна Англії спробує зламати опір міцної Швейцарії, потім Нідерланди спробують зупинити Туреччину, яка набрала хід.

Чвертьфіналісти Євро-2024. Фото: скріншот Фабриціо Романо

Півфінальні матчі відбудуться з 9 по 10 липня.

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