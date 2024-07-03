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Испания — Германия и другие пары 1/4 на Евро-2024

3 июля 2024 09:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известны все пары участников 1/4 плей-офф Евро-2024
Футболисты сборной Испании празднуют победу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На чемпионате Европы по футболу определились все участники четвертьфиналов. Последней командой, которая пробилась в 1/4 турнира, стала сборная Турции, обыгравшая Австрию (2:1). 

Пауза на Евро-2024 будет действовать несколько дней, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 4 июля, начнутся четвертьфинальные матчи на континентальном первенстве. Самой яркой "вывеской" этой стадии турнира станет противостояние сборных Испании и Германии, которые относятся к главным фаворитом чемпионата Европы. 

Сборная Турции
Мерт Гюнок спасает ворота сборной Турции на последних минутах матча с Австрией. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Остальные пары 1/4 Евро-2024 

В тот же день сборная Португалии сыграет с Францией. Обе команды смотрелись неубедительно в последних матчах, но одна из них пройдет в полуфинал чемпионата Европы. 

Мемфис Депай
Мемфис Депай на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

В субботу, 6 июля, определятся еще два участника стадии 1/2 Евро-2024. Сначала сборная Англии попробует сломить сопротивление крепкой Швейцарии, затем Нидерланды попытаются остановить набравшую ход Турцию. 

Четвертьфиналисты Евро-2024
Четвертьфиналисты Евро-2024. Фото: скриншот Фабрицио Романо

Полуфинальные матчи пройдут с 9 по 10 июля. 

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

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