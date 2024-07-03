Известны все пары участников 1/4 плей-офф Евро-2024

Испания — Германия и другие пары 1/4 на Евро-2024
На чемпионате Европы по футболу определились все участники четвертьфиналов. Последней командой, которая пробилась в 1/4 турнира, стала сборная Турции, обыгравшая Австрию (2:1).
Пауза на Евро-2024 будет действовать несколько дней, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 4 июля, начнутся четвертьфинальные матчи на континентальном первенстве. Самой яркой "вывеской" этой стадии турнира станет противостояние сборных Испании и Германии, которые относятся к главным фаворитом чемпионата Европы.
Остальные пары 1/4 Евро-2024
В тот же день сборная Португалии сыграет с Францией. Обе команды смотрелись неубедительно в последних матчах, но одна из них пройдет в полуфинал чемпионата Европы.
В субботу, 6 июля, определятся еще два участника стадии 1/2 Евро-2024. Сначала сборная Англии попробует сломить сопротивление крепкой Швейцарии, затем Нидерланды попытаются остановить набравшую ход Турцию.
Полуфинальные матчи пройдут с 9 по 10 июля.
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