Іспанія впоралася з Албанією завдяки голу Феррана Торреса

Ферран Торрес приніс перемогу збірній Іспанії Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Збірна Іспанії продемонструвала ідеальний результат на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу. У команди Луїса Де ла Фуенте 9 балів у трьох матчах.

"Червона фурія" обіграла Албанію не в оптимальному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Іспанці виграли три матчі на Євро-2024 і не пропустили жодного гола у рамках групового етапу. "Червона фурія" розпочала з розгрому Хорватії (3:0), потім послідовно обіграла з рахунком 1:0 Італію та Албанію. А команда Сільвіньо спочатку поступилася "скуадрі адзуррі" (1:2), після чого зіграла внічию з Хорватією (2:2).

Албанія намагалася, але Іспанія була сильнішою

Албанія — Іспанія — 0:1 (0:1)

Гол: Ферран Торрес, 13

Албанія: Стракоша — Балью, Джимсіті, Айєті, Мітай — Рамадані, Аслані — Асані (Мучі, 82), Лачі (Беріша, 71), Байрамі (Ходжа, 71) — Манай (Броя, 58).

Тренер: Сільвіньо.

Іспанія: Рая — Навас, Вівіан, Ляпорт (Ле Норман, 47), Гримальдо — Субіменді, Меріно — Ферран (Ламін, 71), Ольмо (Баена, 84), Оярсабаль (Фермін, 62) — Хоселу (Мората, 71).

Тренер: Луїс Де ла Фуенте.

Збірній Іспанії нічого не треба було у цьому матчі з турнірного погляду. Тренер випустив на поле резерв, але гравці продемонстрували волю до перемоги та відправили албанців додому. "Червона фурія" могла відкрити рахунок у дебюті матчу, але Беріша впорався з ударом Меріно з восьми метрів. Але через три хвилини в ході атаки Іспанії Ольмо знайшов точною передачею Торреса, котрий діагональним ударом від штанги приніс своїй команді перемогу, 0:1!

Збірна Албанії залишає Євро-2024. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

У час матчу, що залишився, іспанці грали на своє задоволення і дозволяли це робити супернику. Албанці створили кілька моментів біля воріт Давида Раї, проте коли справа доходила до ударів у площину, голкіпер із ними справлявся. Він не дозволив забити Армандо та Брої. Втім, і Ферран міг оформити дубль у цьому поєдинку.

Вболівальники збірної Албанії запам'яталися на цьому турнірі. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Албанія непогано показала себе на Євро-2024, але команді Сільвіньо не вистачило досвіду та везіння. Іспанія продемонструвала, що є складним суперником для будь-якого фаворита.

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