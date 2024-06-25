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Испания обыграла Албанию и вышла в плей-офф с первого места в группе

25 июня 2024 07:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания справилась с Албанией благодаря голу Феррана Торреса
Ферран Торрес принес победу сборной Испании. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Испании продемонстрировала идеальный результат на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. У команды Луиса Де ла Фуэнте 9 баллов в трех матчах. 

"Красная фурия" обыграла Албанию не в оптимальном составе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Испанцы выиграли три матча на Евро-2024 и не пропустили ни одного гола в рамках группового этапа. "Красная фурия" начала с разгрома Хорватии (3:0), потом последовательно обыграла со счетом 1:0 Италию и Албанию. А команда Сильвиньо сначала уступила "скуадре адзурре" (1:2), после чего сыграла вничью с Хорватией (2:2). 

Албания старалась, но Испания была сильнее

Албания — Испания — 0:1 (0:1) 

Гол: Ферран Торрес, 13 

Албания: Стракоша — Балью, Джимсити, Айети, Митай — Рамадани, Асллани — Асани (Мучи, 82), Лачи (Бериша, 71), Байрами (Ходжа, 71) — Манай (Броя, 58).

Тренер: Сильвиньо. 

Испания: Рая — Навас, Вивиан, Ляпорт (Ле Норман, 47), Гримальдо — Субименди, Мерино — Ферран (Ламин, 71), Ольмо (Баэна, 84), Оярсабаль (Фермин, 62) — Хоселу (Мората, 71).

Тренер: Луис Де ла Фуэнте. 

Сборной Испании ничего не надо было в этом матче с турнирной точки зрения. Тренер выпустил на поле резерв, но игроки продемонстрировали волю к победе и отправили албанцев домой. "Красная фурия" могла открыть счет в дебюте матча, но Бериша справился с ударом Мерино с восьми метров. Но через три минуты в ходе атаки Испании Ольмо нашел точной передачей Торреса, который диагональным ударом от штанги принес своей команде победу, 0:1! 

Сборная Албании покидает Евро-2024
Сборная Албании покидает Евро-2024. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В оставшееся время матча испанцы играли в свое удовольствие и позволяли это делать сопернику. Албанцы создали несколько моментов у ворот Давида Райи, однако когда дело доходило до ударов в створ, голкипер с ними справлялся. Он не позволил забить Армандо и Брое. Впрочем, и Ферран мог оформить дубль в этом поединке. 

Болельщики сборной Албании
Болельщики сборной Албании запомнились на этом турнире. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Албания хорошо показала себя на Евро-2024, но команде Сильвиньо не хватило опыта и везения. А Испания продемонстрировала, что является сложным соперником для любого фаворита. 

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спорт
футбол
Албания
Евро-2024
Сборная Испании по футболу

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