Испания справилась с Албанией благодаря голу Феррана Торреса

Ферран Торрес принес победу сборной Испании. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Испании продемонстрировала идеальный результат на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. У команды Луиса Де ла Фуэнте 9 баллов в трех матчах.

"Красная фурия" обыграла Албанию не в оптимальном составе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Испанцы выиграли три матча на Евро-2024 и не пропустили ни одного гола в рамках группового этапа. "Красная фурия" начала с разгрома Хорватии (3:0), потом последовательно обыграла со счетом 1:0 Италию и Албанию. А команда Сильвиньо сначала уступила "скуадре адзурре" (1:2), после чего сыграла вничью с Хорватией (2:2).

Албания старалась, но Испания была сильнее

Албания — Испания — 0:1 (0:1)

Гол: Ферран Торрес, 13

Албания: Стракоша — Балью, Джимсити, Айети, Митай — Рамадани, Асллани — Асани (Мучи, 82), Лачи (Бериша, 71), Байрами (Ходжа, 71) — Манай (Броя, 58).

Тренер: Сильвиньо.

Испания: Рая — Навас, Вивиан, Ляпорт (Ле Норман, 47), Гримальдо — Субименди, Мерино — Ферран (Ламин, 71), Ольмо (Баэна, 84), Оярсабаль (Фермин, 62) — Хоселу (Мората, 71).

Тренер: Луис Де ла Фуэнте.

Сборной Испании ничего не надо было в этом матче с турнирной точки зрения. Тренер выпустил на поле резерв, но игроки продемонстрировали волю к победе и отправили албанцев домой. "Красная фурия" могла открыть счет в дебюте матча, но Бериша справился с ударом Мерино с восьми метров. Но через три минуты в ходе атаки Испании Ольмо нашел точной передачей Торреса, который диагональным ударом от штанги принес своей команде победу, 0:1!

Сборная Албании покидает Евро-2024. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В оставшееся время матча испанцы играли в свое удовольствие и позволяли это делать сопернику. Албанцы создали несколько моментов у ворот Давида Райи, однако когда дело доходило до ударов в створ, голкипер с ними справлялся. Он не позволил забить Армандо и Брое. Впрочем, и Ферран мог оформить дубль в этом поединке.

Болельщики сборной Албании запомнились на этом турнире. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Албания хорошо показала себя на Евро-2024, но команде Сильвиньо не хватило опыта и везения. А Испания продемонстрировала, что является сложным соперником для любого фаворита.

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