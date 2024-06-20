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Іспанія створила багато моментів біля воріт Італії — як пройшов перший тайм

20 червня 2024 22:49
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Збірна Іспанії домінувала у першому таймі матчу з Італією, але не забила
Ніко Вільямс під час атаки збірної Іспанії. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
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Збірна Іспанії домінувала над Італією у першому таймі поєдинку другого туру групового етапу Євро-2024. Підопічні Луїса Де Ла Фуенте створили декілька моментів біля воріт Джанлуїджі Доннарумми.

Італія зуміла піти на перерву без пропущеного гола, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головною зіркою першого тайму у матчі Іспанії та Італії став атакуючий футболіст "Атлетіка" з Більбао Ніко Вільямс. Молодий іспанець створив момент біля воріт суперника на першій хвилині.

Альваро Мората
Мората бореться з Бастоні. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Іспанія атакує великими силами

Під час першої ж іспанської атаки Вільямс пройшов лівим флангом, обіграв Ді Лоренцо і навісив у штрафний майданчик на голову Педрі. Доннарумма впорався, хоча дистанція становила лише сім метрів.

Розклад сил не змінювався до перерви. У складі збірної Іспанії намагалися забити Мората, Вільямс та Родрі. Після потужного далекого удару у виконанні Фабіана Руїса його одноклубник по "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма у гарному кидку перевів м'яч через поперечину.

Біля протилежних воріт практично нема чого згадати, крім невдалої спроби Скамаккі перекинути м'яч через Унаї Симона. Іспанія зіграла дуже потужно, але рахунок 0:0.

Попереду другий тайм.

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