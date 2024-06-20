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Испания создала много моментов у ворот Италии — как прошел первый тайм

20 июня 2024 22:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Испании доминировала в первом тайме матча с Италией, но не забила
Нико Уильямс во время атаки сборной Испании. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
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Сборная Испании доминировала над Италией в первом тайме поединка второго тура группового этапа Евро-2024. Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте создали несколько моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы. 

Италия сумела уйти на перерыв без пропущенного гола, сообщает портал Новини.LIVE.  

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Главной звездой первого тайма в матче Испании и Италии стал атакующий футболист "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс. Молодой испанец создал момент у ворот соперника уже на первой минуте. 

Альваро Мората
Мората борется с Бастони. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Испания атакует большими силами 

Во время первой же испанской атаки Уильямс прошел по левому флангу, обыграл Ди Лоренцо и навесил в штрафную на голову Педри. Доннарумма справился, хотя дистанция составляла всего семь метров. 

Расклад сил не менялся до перерыва. В составе сборной Испании пытались забить Мората, Уильямс и Родри. После мощного дальнего удара в исполнении Фабиана Руиса его одноклубник по "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма в красивом броске перевел мяч через перекладину. 

У противоположных ворот практически нечего вспомнить, кроме неудачной попытки Скамакки перебросить мяч через Унаи Симона. Испания сыграла очень мощно, но счет 0:0. 

Впереди второй тайм. 

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