Сборная Испании доминировала в первом тайме матча с Италией, но не забила

Нико Уильямс во время атаки сборной Испании. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Сборная Испании доминировала над Италией в первом тайме поединка второго тура группового этапа Евро-2024. Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте создали несколько моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Италия сумела уйти на перерыв без пропущенного гола, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мората борется с Бастони. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Испания атакует большими силами

Во время первой же испанской атаки Уильямс прошел по левому флангу, обыграл Ди Лоренцо и навесил в штрафную на голову Педри. Доннарумма справился, хотя дистанция составляла всего семь метров.

Расклад сил не менялся до перерыва. В составе сборной Испании пытались забить Мората, Уильямс и Родри. После мощного дальнего удара в исполнении Фабиана Руиса его одноклубник по "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма в красивом броске перевел мяч через перекладину.

У противоположных ворот практически нечего вспомнить, кроме неудачной попытки Скамакки перебросить мяч через Унаи Симона. Испания сыграла очень мощно, но счет 0:0.

Впереди второй тайм.

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