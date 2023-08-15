Іспанія вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу

Іспанія здолала Швецію. Фото: optus.com.au

На чемпіонаті світу з футболу серед жінок почалися півфінальні протистояння. Навіть вже визначився перший фіналіст.

Збірна Іспанії здолала команду Швеції, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що для Швеції це була перша поразка на турнірі. Раніше команда виграла всі матчі. Та ж Іспанія в групі поступилася Японії.

Іспанія — перший фіналіст

Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал

Іспанія — Швеція 2:1

Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 — Блумквіст, 88

Зазначимо, що команди майже весь матч не могли забити і їх прорвали лише в останні 10 хвилин основного часу.

На 81 хвилині Паральюело першою вразила ворота противника. Але за 7 хвилин Блумквіст зробила рахунок 1:1.

Ще більш шокуючим став гол Кармони на 89-й хвилині. На той момент здавалося, що команді визначать переможця не в основний час.

Збірна Іспанії в фіналі зіграє з переможцем пари Австралія — Англія, а шведки у грі за третє місце зустрінуться з командою, що програє.

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