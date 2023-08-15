Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Іспанія вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу arrow

Іспанія вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу

15 серпня 2023 19:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Іспанія вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу
Іспанія здолала Швецію. Фото: optus.com.au
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті світу з футболу серед жінок почалися півфінальні протистояння. Навіть вже визначився перший фіналіст.

Збірна Іспанії здолала команду Швеції, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що для Швеції це була перша поразка на турнірі. Раніше команда виграла всі матчі. Та ж Іспанія в групі поступилася Японії.

Іспанія — перший фіналіст

Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал

Іспанія — Швеція 2:1

Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 — Блумквіст, 88

Зазначимо, що команди майже весь матч не могли забити і їх прорвали лише в останні 10 хвилин основного часу.

На 81 хвилині Паральюело першою вразила ворота противника. Але за 7 хвилин Блумквіст зробила рахунок 1:1.

Ще більш шокуючим став гол Кармони на 89-й хвилині. На той момент здавалося, що команді визначать переможця не в основний час.

Збірна Іспанії в фіналі зіграє з переможцем пари Австралія — Англія, а шведки у грі за третє місце зустрінуться з командою, що програє.

Нагадаємо, Циганков звернувся до українських уболівальників через "Динамо"

Лідер "Шахтаря" допоможе команді у важливих матчах: про що йдеться.

Маліновський змінить клуб до осені: "Марсель" ухвалив рішення. 

"ПСЖ" замінить Неймара зіркою збірної Італії. 

Мудрик може несподівано піти з "Челсі": що відомо. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз