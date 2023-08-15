Іспанія вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу
На чемпіонаті світу з футболу серед жінок почалися півфінальні протистояння. Навіть вже визначився перший фіналіст.
Збірна Іспанії здолала команду Швеції, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що для Швеції це була перша поразка на турнірі. Раніше команда виграла всі матчі. Та ж Іспанія в групі поступилася Японії.
Іспанія — перший фіналіст
Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал
Іспанія — Швеція 2:1
Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 — Блумквіст, 88
Зазначимо, що команди майже весь матч не могли забити і їх прорвали лише в останні 10 хвилин основного часу.
На 81 хвилині Паральюело першою вразила ворота противника. Але за 7 хвилин Блумквіст зробила рахунок 1:1.
Ще більш шокуючим став гол Кармони на 89-й хвилині. На той момент здавалося, що команді визначать переможця не в основний час.
Збірна Іспанії в фіналі зіграє з переможцем пари Австралія — Англія, а шведки у грі за третє місце зустрінуться з командою, що програє.
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