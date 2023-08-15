Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женщин начались полуфинальные противостояния. Даже уже определился первый финалист.
Сборная Испании одолела команду Швеции, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что для Швеции это было первое поражение на турнире. Раньше команда выиграла все матчи. Та же Испания в группе уступила Японии.
Испания — первый финалист
Чемпионат Мира. Женщины. Полуфинал
Испания — Швеция 2:1
Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 — Блумквист, 88
Отметим, что команды почти весь матч не могли забить, и их прорвало только в последние 10 минут основного времени.
На 81 минуте Паральюэло первой поразила ворота противника. Но через 7 минут Блумквист сделала счет 1:1.
Еще более шокирующим стал гол Кармоны на 89-й минуте. На тот момент казалось, что команды определят победителя не в основное время.
Сборная Испании в финале сыграет с победителем пары Австралия — Англия, а шведки в игре за третье место встретятся с проигравшей командой.
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