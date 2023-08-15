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Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу

15 августа 2023 19:15
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Агабекян Карен
редактор
Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу
Испания одолела Швецию. Фото: optus.com.au
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате мира по футболу среди женщин начались полуфинальные противостояния. Даже уже определился первый финалист.

Сборная Испании одолела команду Швеции, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для Швеции это было первое поражение на турнире. Раньше команда выиграла все матчи. Та же Испания в группе уступила Японии.

Испания — первый финалист

Чемпионат Мира. Женщины. Полуфинал

Испания — Швеция 2:1

Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 — Блумквист, 88

Отметим, что команды почти весь матч не могли забить, и их прорвало только в последние 10 минут основного времени.

На 81 минуте Паральюэло первой поразила ворота противника. Но через 7 минут Блумквист сделала счет 1:1.

Еще более шокирующим стал гол Кармоны на 89-й минуте. На тот момент казалось, что команды определят победителя не в основное время.

Сборная Испании в финале сыграет с победителем пары Австралия — Англия, а шведки в игре за третье место встретятся с проигравшей командой.

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