Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу

Испания одолела Швецию. Фото: optus.com.au

На чемпионате мира по футболу среди женщин начались полуфинальные противостояния. Даже уже определился первый финалист.

Сборная Испании одолела команду Швеции, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для Швеции это было первое поражение на турнире. Раньше команда выиграла все матчи. Та же Испания в группе уступила Японии.

Испания — первый финалист

Чемпионат Мира. Женщины. Полуфинал

Испания — Швеция 2:1

Голы: Паральюэло, 81, Кармона, 89 — Блумквист, 88

Отметим, что команды почти весь матч не могли забить, и их прорвало только в последние 10 минут основного времени.

На 81 минуте Паральюэло первой поразила ворота противника. Но через 7 минут Блумквист сделала счет 1:1.

Еще более шокирующим стал гол Кармоны на 89-й минуте. На тот момент казалось, что команды определят победителя не в основное время.

Сборная Испании в финале сыграет с победителем пары Австралия — Англия, а шведки в игре за третье место встретятся с проигравшей командой.

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