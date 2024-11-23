Іноземний тренер розповів про вартість Судакова

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Головним активом донецького "Шахтаря" продовжує залишатися центральний півзахисник Георгій Судаков. Очікується, що наступного літа футболіст може покинути команду.

Про українського футболіста висловився іспанський тренер Даніель де Кастро, слова якого навів портал Sport.ua.

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Тренерський штаб "Шахтаря" часів Ігора Йовічевіча. Фото: "Шахтар"

Фахівець висловився про Судакова

Де Кастро заявив, що коли їхній тренерський штаб прийшов у клуб, то 19-річний Судаков швидко став основним гравцем.

Фахівець зазначив, що Судаков у майбутньому може бути проданий за велику суму, оскільки він дуже професійний та працелюбний.

"Коли ми прийшли до клубу, йому було 19 років, але він став беззаперечним гравцем основи. Він буде наступним гравцем, який коштуватиме чимало мільйонів, і до того ж, як професіонал, він приголомшує", — сказав де Кастро.

Судаков у поточному сезоні у 18 матчах за "Шахтар" забив вісім м'ячів і зробив три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Георгія у 35 млн євро.

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