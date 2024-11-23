Иностранный тренер рассказал о стоимости Судакова

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Главным активом донецкого "Шахтера" продолжает оставаться центральный полузащитник Георгий Судаков. Ожидается, что следующим летом футболист может покинуть команду.

Об украинском футболисте высказался испанский тренер Даниэль де Кастро, слова которого привел портал Sport.ua.

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Де Кастро ранее работал в "Шахтере" ассистентом главного тренера Игора Йовичевича.

Тренерский штаб "Шахтера" времен Игора Йовичевича. Фото: "Шахтер"

Специалист высказался об Судакове

Де Кастро заявил, что когда их тренерский штаб пришел в клуб, то 19-летний Судаков быстро стал основным игроком.

Специалист отметил, что Судаков в будущем может быть продан за крупную сумму, поскольку он очень профессионален и трудолюбив.

"Когда мы пришли в клуб, ему было 19 лет, но он стал безоговорочным игроком основы. Он будет следующим игроком, который будет стоить немало миллионов, и к тому же, как профессионал, он ошеломляет", — сказал де Кастро.

Судаков в текущем сезоне в 18 матчах за "Шахтер" забил восемь мячей и сделал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Георгия в 35 млн евро.

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