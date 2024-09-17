Італіяно розповів, як Болонья зіграє із Шахтарем у ЛЧ

Вінченцо Італіяно під час тренування. Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Донецький "Шахтар" готується до першого матчу в основному турнірі Ліги чемпіонів у сезоні 2024/2025. Суперником української команди стане італійська "Болонья".

Головний тренер червоно-синіх Вінченцо Італьяно оцінив рівень підготовки своєї команди до поєдинку в єврокубках, повідомляє Tutto Mercato.

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Наставник "Болоньї" нагадав, що для його команди це буде дебют у Лізі чемпіонів. Італьяно запевнив, що його підопічні зроблять максимум для успіху та намагатимуться порадувати вболівальником результатом першого матчу у турнірі.

Голкіпер "Болоньї" Нікола Баньолі. Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Готовність "Болоньї" до матчу із "Шахтарем"

Італьяно розповів про кадрові проблеми своєї команди. Не всі футболісти "Болоньї" будуть готові до дебюту у Лізі чемпіонів. Зокрема проти "Шахтаря" точно не зможе зіграти Уссама Ель-Аззузі. Натомість Дан Ндойє, який провів на полі лише вісім хвилин у матчі минулого туру Серії А, допоможе "Болоньї". Тренер також вже розраховує на Даллінгу та Касалі.

Вінченцо Італьяно зазначив, що знає, як готувати команди до єврокубкових матчів. Він двічі виводив італійську "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій.

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