Луческу назвав гравців Шахтаря, які готові грати в Європі

Футболісти "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу збирається відвідати матч "гірників" у Лізі чемпіонів з італійською "Болоньєю". Румунський спеціаліст сподівається на перемогу української команди.

Луческу зізнався, що з цікавістю стежить за виступами "Шахтаря", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Мірча Луческу назвав Україну своєю другою батьківщиною і зізнався, що переживає через війну в країні. Йому дорогі місцеві клуби, які румунський фахівець чудово знає зсередини. Деякі гравці, за словами Луческу, йому як діти.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Шанси "Шахтаря" проти "Болоньї"

Тренер збірної Румунії заявив, що після від'їзду бразильських легіонерів "гірники" дуже змінилися. Однак у складі донецької команди багато швидких та технічних гравців, які можуть завдати супернику неприємностей. Луческу зазначив, що всі футболісти "Шахтаря" гратимуть за Україну.

Також екснаставник "гірників" назвав футболістів, які вже готові грати у Європі. На думку Судакова, це захисник Матвієнко, а також хавбеки Судаков та Бондаренко.

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