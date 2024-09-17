Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы играть в Европе

Луческу объяснил, есть ли у Шахтера шансы обыграть Болонью в ЛЧ
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу собирается посетить матч "горняков" в Лиге чемпионов с итальянской "Болоньей". Румынский специалист надеется на победу украинской команды.
Луческу признался, что с интересом следит за выступлениями "Шахтера", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Мирча Луческу назвал Украину своей второй родиной и признался, что переживает из-за войны в стране. Ему дороги местные клубы, которые румынский специалист прекрасно знает изнутри. Некоторые игроки, по словам Луческу, ему как дети.
Шансы "Шахтера" против "Болоньи"
Тренер сборной Румынии заявил, что после отъезда бразильских легионеров "горняки" сильно изменились. Однако в составе донецкой команды много быстрых и техничных игроков, которые могут доставить сопернику неприятности. Луческу отметил, что все футболисты "Шахтера" будут играть за Украину.
Также экс-наставник "горняков" назвал футболистов, которые уже готовы играть в Европе. По мнению Судакова, это защитник Матвиенко, а также хавбеки Судаков и Бондаренко.
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