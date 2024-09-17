Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы играть в Европе

Футболисты "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу собирается посетить матч "горняков" в Лиге чемпионов с итальянской "Болоньей". Румынский специалист надеется на победу украинской команды.

Луческу признался, что с интересом следит за выступлениями "Шахтера", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Шансы "Шахтера" против "Болоньи"

Тренер сборной Румынии заявил, что после отъезда бразильских легионеров "горняки" сильно изменились. Однако в составе донецкой команды много быстрых и техничных игроков, которые могут доставить сопернику неприятности. Луческу отметил, что все футболисты "Шахтера" будут играть за Украину.

Также экс-наставник "горняков" назвал футболистов, которые уже готовы играть в Европе. По мнению Судакова, это защитник Матвиенко, а также хавбеки Судаков и Бондаренко.

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