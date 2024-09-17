Итальяно рассказал, как Болонья сыграет с Шахтером в ЛЧ

Винченцо Итальяно во время тренировки. Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Донецкий "Шахтер" готовится к первому матчу в основном турнире Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Соперником украинской команды станет итальянская "Болонья".

Главный тренер "красно-синих" Винченцо Итальяно оценил уровень подготовки своей команды к поединку в еврокубках, сообщает Tutto Mercato.

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Наставник "Болоньи" напомнил, что для его команды это будет дебют в Лиге чемпионов. Итальяно заверил, что его подопечные сделают максимум для успеха и постараются порадовать болельщиком результатом первого матча в турнире.

Голкипер "Болоньи" Никола Баньоли. Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Готовность "Болоньи" к матчу с "Шахтером"

Итальяно рассказал о кадровых проблемах своей команды. Не все футболисты "Болоньи" будут готовы к дебюту в Лиге чемпионов. В частности, против "Шахтера" точно не сможет сыграть Уссама Эль-Аззузи. Зато Дан Ндойе, который провел на поле лишь восемь минут в матче прошлого тура Серии А, поможет "Болонье". Тренер уже рассчитывает на Даллингу и Касале.

Винченцо Итальяно отметил, что знает, как готовить команды к еврокубковым матчам. Он дважды выводил итальянскую "Фиорентину" в финал Лиги Конференций.

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