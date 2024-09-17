Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Итальяно объяснил, как Болонья сыграет против Шахтера arrow

Итальяно объяснил, как Болонья сыграет против Шахтера

17 сентября 2024 17:16
Валерий Ковалевич - Редактор
Итальяно рассказал, как Болонья сыграет с Шахтером в ЛЧ
Винченцо Итальяно во время тренировки. Фото: instagram.com/bolognafc1909/
Валерий Ковалевич - Редактор

Донецкий "Шахтер" готовится к первому матчу в основном турнире Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Соперником украинской команды станет итальянская "Болонья". 

Главный тренер "красно-синих" Винченцо Итальяно оценил уровень подготовки своей команды к поединку в еврокубках, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Наставник "Болоньи" напомнил, что для его команды это будет дебют в Лиге чемпионов. Итальяно заверил, что его подопечные сделают максимум для успеха и постараются порадовать болельщиком результатом первого матча в турнире. 

Никола Баньоли
Голкипер "Болоньи" Никола Баньоли. Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Готовность "Болоньи" к матчу с "Шахтером" 

Итальяно рассказал о кадровых проблемах своей команды. Не все футболисты "Болоньи" будут готовы к дебюту в Лиге чемпионов. В частности, против "Шахтера" точно не сможет сыграть Уссама Эль-Аззузи. Зато Дан Ндойе, который провел на поле лишь восемь минут в матче прошлого тура Серии А, поможет "Болонье". Тренер уже рассчитывает на Даллингу и Касале. 

Винченцо Итальяно отметил, что знает, как готовить команды к еврокубковым матчам. Он дважды выводил итальянскую "Фиорентину" в финал Лиги Конференций. 

Напомним, девушка звезды "Динамо" осталась без одежды, пытаясь заманить подписчиков — фото. 

Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов. 

Защитник сборной Украины получил тяжелую травму

Вацко назвал нового Забарного в киевском "Динамо".

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом". 

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Болонья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:28 Киевлян предупредили об опасных газах в воздухе — концентрация на критическом уровне

17:14 Урсула фон дер Ляен объявила новый состав Европейской комиссии — список

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

17:07 Верховная Рада одобрила законопроект о масштабной перезагрузке таможни

16:47 У Труханова все-таки есть российский паспорт — Сергей Стерненко

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

16:38 Россияне активизировались на Харьковском направлении — в Третьей штурмовой оценили ситуацию

16:36 Можно прийти и почувствовать город — во Львове впервые отмечают День Бердянска

16:33 Преданные миссии спасать жизни — Зеленский отметил спасателей наградами

16:16 Десятки польских бизнесов в Украине — как и в чем война сделала страну интересной для инвесторов

16:16 Луческу объяснил, есть ли у Шахтера шансы обыграть Болонью в ЛЧ

17:28 Киевлян предупредили об опасных газах в воздухе — концентрация на критическом уровне

17:14 Урсула фон дер Ляен объявила новый состав Европейской комиссии — список

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

17:07 Верховная Рада одобрила законопроект о масштабной перезагрузке таможни

16:47 У Труханова все-таки есть российский паспорт — Сергей Стерненко

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

16:38 Россияне активизировались на Харьковском направлении — в Третьей штурмовой оценили ситуацию

16:36 Можно прийти и почувствовать город — во Львове впервые отмечают День Бердянска

16:33 Преданные миссии спасать жизни — Зеленский отметил спасателей наградами

16:16 Десятки польских бизнесов в Украине — как и в чем война сделала страну интересной для инвесторов

16:16 Луческу объяснил, есть ли у Шахтера шансы обыграть Болонью в ЛЧ

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Text

13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации