Італія на Євро-2024 не зможе розраховувати на одну зі своїх зірок
У матчі 27-го туру Серії А між "Вероною" та "Сассуоло" травмувався вінгер збірної Італії Доменіко Берарді. Футболіст не допоможе національній команді та клубу у вирішенні важливих завдань цього сезону.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Втрата для збірної Італії
На даний момент відомо, що Берарді розірвав ахілове сухожилля на правій нозі.
Джерела повідомили, що 29-річний футболіст перенесе операцію і більше не зіграє цього сезону. Це послабить команду, яка веде боротьбу за виживання.
На даний момент відомо, що італієць, найімовірніше, не зіграє й за Італію на чемпіонаті Європи-2024, який пройде влітку в Німеччині.
Берарді цього сезону зіграв у 18 матчах у всіх турнірах, забивши в них дев'ять м'ячів і зробивши три асисти.
У національній команді Італії Берарді почав грати з 2018 року. Для збірної Доменіко є дуже важливим футболістом.
У поточному сезоні Берарді через пошкодження меніска вже пропустив низку матчів.
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