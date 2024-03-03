Італія на Євро-2024 не зможе розраховувати на одну зі своїх зірок

Доменіко Берарді. Фото: laziali.com

У матчі 27-го туру Серії А між "Вероною" та "Сассуоло" травмувався вінгер збірної Італії Доменіко Берарді. Футболіст не допоможе національній команді та клубу у вирішенні важливих завдань цього сезону.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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На даний момент відомо, що Берарді розірвав ахілове сухожилля на правій нозі.

Джерела повідомили, що 29-річний футболіст перенесе операцію і більше не зіграє цього сезону. Це послабить команду, яка веде боротьбу за виживання.

На даний момент відомо, що італієць, найімовірніше, не зіграє й за Італію на чемпіонаті Європи-2024, який пройде влітку в Німеччині.

Берарді цього сезону зіграв у 18 матчах у всіх турнірах, забивши в них дев'ять м'ячів і зробивши три асисти.

У національній команді Італії Берарді почав грати з 2018 року. Для збірної Доменіко є дуже важливим футболістом.

У поточному сезоні Берарді через пошкодження меніска вже пропустив низку матчів.

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