Италия на Евро-2024 не сможет рассчитывать на одну из своих звезд

Доменико Берарди. Фото: laziali.com

В матче 27-го тура Серии А между "Вероной" и "Сассуоло" травмировался вингер сборной Италии Доменико Берарди. Футболист не поможет национальной команде и клубу в решении важных задач в этом сезоне.

Об этом сообщил журналист Николо Скира.

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Потеря для сборной Италии

На текущий момент известно, что Берарди разорвал ахилловое сухожилие на правой ноге.

Источники сообщили, что 29-летний футболист перенесет операцию и больше не сыграет в текущем сезоне. Это ослабит команду, которая ведет борьбу за выживание.

На текущий момент известно, что, скорее всего, итальянец не сыграет за Италию на чемпионате Европы-2024, который пройдет летом в Германии.

Берарди в текущем сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забив в них девять мячей и сделав три ассиста.

В национальной команде Италии Берарди начал играть с 2018 года. Для сборной Доменико является очень важным футболистом.

В текущем сезоне Берарди из-за повреждения мениска уже пропустил ряд матчей.

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