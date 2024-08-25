Віктор Коваленко може залишити "Аталанту" через чистку складу

Італійський клуб повідомив, що не розраховує на гравця збірної України
В одного з українських легіонерів у італійській Серії А дуже примарне майбутнє. Про це повідомили в нинішньому клубі українця.
Про ситуацію щодо одного з українців повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
З Італії може піти ексгравець збірної України
За інформацією від Скіри, в італійській "Аталанті" хочуть провести чистку від футболістів, які наразі не потрібні команді.
До списку також увійшов колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко.
Разом з Коваленком команду можуть покинути Брендон Соппі, Мітчел Баккер та Ель-Білал Туре.
Раніше команда вже попрощалася з воротарем Хуаном Муссо.
Чинний контракт "Аталанти" з Коваленком завершується 30 червня 2025 року. Наразі невідомо, гравця знову віддадуть в оренду чи продадуть.
Минулого сезону Коваленко грав у оренді за "Емполі", де забив один гол. Наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.
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