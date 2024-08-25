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Італійський клуб повідомив, що не розраховує на гравця збірної України

25 серпня 2024 00:23
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Віктор Коваленко може залишити "Аталанту" через чистку складу
Віктор Коваленко та партнери по Емполі. Фото: ФК "Емполі"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В одного з українських легіонерів у італійській Серії А дуже примарне майбутнє. Про це повідомили в нинішньому клубі українця.

Про ситуацію щодо одного з українців повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Віктор Коваленко на тренуванні. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

З Італії може піти ексгравець збірної України

За інформацією від Скіри, в італійській "Аталанті" хочуть провести чистку від футболістів, які наразі не потрібні команді.

До списку також увійшов колишній гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко.

Разом з Коваленком команду можуть покинути Брендон Соппі, Мітчел Баккер та Ель-Білал Туре.

Раніше команда вже попрощалася з воротарем Хуаном Муссо.

Чинний контракт "Аталанти" з Коваленком завершується 30 червня 2025 року. Наразі невідомо, гравця знову віддадуть в оренду чи продадуть.

Минулого сезону Коваленко грав у оренді за "Емполі", де забив один гол. Наразі авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Циганкова продадуть — на його позицію "Жирона" купила найдорожчого гравця в історії.

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Серія А Аталанта українські легіонери (футбол) Віктор Коваленко

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