Виктор Коваленко может покинуть "Аталанту" из-за чистки состава

Виктор Коваленко и партнеры по Эмполи. Фото: ФК "Эмполи"

У одного из украинских легионеров в итальянской Серии А очень призрачное будущее. Об этом сообщили в нынешнем клубе украинца.

О ситуации с одним из украинцев сообщил инсайдер Николо Скира.

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Виктор Коваленко на тренировке. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Из Италии может уйти экс-игрок сборной Украины

По информации от Скиры, в итальянской "Аталанте" хотят провести чистку от футболистов, которые не нужны команде.

В список вошел бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.

Вместе с Коваленко команду могут покинуть Брендон Соппи, Митчел Баккер и Эль-Билал Туре.

Ранее команда уже простилась с вратарем Хуаном Муссо.

Действующий контракт "Аталанты" с Коваленко истекает 30 июня 2025 года. Пока неизвестно, игрока снова отдадут в аренду или продадут.

В прошлом сезоне Коваленко играл в аренде за "Эмполи", где забил один гол. Сейчас авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Напомним, Цыганкова продадут — на его позицию "Жирона" купила самого дорогого игрока в истории.

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