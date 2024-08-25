Виктор Коваленко может покинуть "Аталанту" из-за чистки состава

Итальянский клуб сообщил, что не рассчитывает на игрока сборной Украины
У одного из украинских легионеров в итальянской Серии А очень призрачное будущее. Об этом сообщили в нынешнем клубе украинца.
О ситуации с одним из украинцев сообщил инсайдер Николо Скира.
Из Италии может уйти экс-игрок сборной Украины
По информации от Скиры, в итальянской "Аталанте" хотят провести чистку от футболистов, которые не нужны команде.
В список вошел бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.
Вместе с Коваленко команду могут покинуть Брендон Соппи, Митчел Баккер и Эль-Билал Туре.
Ранее команда уже простилась с вратарем Хуаном Муссо.
Действующий контракт "Аталанты" с Коваленко истекает 30 июня 2025 года. Пока неизвестно, игрока снова отдадут в аренду или продадут.
В прошлом сезоне Коваленко играл в аренде за "Эмполи", где забил один гол. Сейчас авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Напомним, Цыганкова продадут — на его позицию "Жирона" купила самого дорогого игрока в истории.
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