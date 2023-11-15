Юнацька збірна України перемогла Мальту — відео голів

Гравці збірної України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

Збірна України U-19 розпочала свій шлях у рамках відбору на Євро-2024. Національна команда впевнено обіграла першого суперника у сьомій групі.

Українці забили три голи у ворота збірної Мальти, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому поєдинку відбору на Євро-2024 юнацька збірна України, за яку виступають гравці не старші 2005 року народження, взяла гору над Мальтою з рахунком 3:1. Підопічні Олега Кузнєцова з перемоги розпочали кампанію, кінцевою метою якої є вихід до основної сітки континентальної першості.

Перемога над Мальтою

Українська команда протягом всього матчу володіла ігровою та територіальною перевагою. Вже на 17-й хвилині зустрічі підопічні Олега Кузнєцова вийшли вперед завдяки гарному голу, який забив Богдан Мануйлов.

У другому таймі Мальта зуміла відігратися завдяки автоголу Матвія Пономаренка, але в останній час українця забили ще два м'ячі. Національна команда розпочала відбір на турнір із перемоги.

Олег Кузнєцов керує грою збірної України. Фото: пресслужба УАФ

Тимур Тутєров встановив остаточний рахунок на 88 хвилині зустрічі. Він же і був визнаний найкращим футболістом цього поєдинку.

У паралельному поєдинку зіграють суперники української збірної. Косово прийме Словаччину. Підопічні Кузнєцова проведуть свій наступний поєдинок у суботу, 18 листопада. Суперником стане збірна Косова.

Україна U-19 — Мальта U-19 — 3:1 (1:0)

Голи: Мануйлов, 17; Аттард, 71 (автогол); Тутєров, 88 — Пономаренко, 59 (автогол).

Україна (U-19): Фесюк, Огарков (Дикий, 90), Михавко, Мельниченко, Гусєв, Михайлів (Єрмачков, 87), Ващенко (Микитюк, 64), Кремчанін, Мануйлов (Саленко, 64), Тутєров, Пономаренко (Панченко, 87).

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