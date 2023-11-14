В УАФ назвали кількість уболівальників на матчі Україна — Італія
В Українській асоціації футболу чекають аншлаг на вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зі збірною Італії. Гра відбудеться на стадіоні "Бай Арена" у Леверкузені, Німеччина.
В УАФ впевнені, що заповнять максимальну кількість місць із можливих, повідомляє Sport.ua.
Зазначимо, що збірна України посідає друге місце у групі та на три очки випереджає Італію. При цьому команда Лучано Спалетті має матч у запасі проти Північної Македонії. Однак, незалежно від результату їхньої гри, доля путівки вирішиться в останньому турі, коли команда Сергія Реброва зіграє проти "Скуадри Адзурри".
Стадіон буде заповнений українськими вболівальниками
За словами першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка, 20 листопада на "Бай Арені" будуть присутні 29 500 глядачів — це максимально можлива місткість стадіону на міжнародних матчах.
"З огляду на тенденцію продажу квитків можна говорити, що всі вони будуть продані, тобто стадіон буде повністю заповнений", — сказав функціонер.
Зазначимо, що згідно з правилами УЄФА, вболівальники збірної Італії можуть викупити близько 1700 квитків.
Також частину квитків буде виділено українським військовим, які проходять реабілітацію в Німеччині, та представникам благодійного фонду "Трибуна Героїв".
Костюченко додав, що діти, евакуйовані з прифронтових регіонів України до Німеччини, братимуть участь у церемонії відкриття матчу.
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