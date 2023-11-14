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В УАФ назвали кількість уболівальників на матчі Україна — Італія

14 листопада 2023 18:15
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Агабекян Карен
редактор
В УАФ назвали кількість уболівальників на матчі Україна — Італія
Українські вболівальники. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українській асоціації футболу чекають аншлаг на вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зі збірною Італії. Гра відбудеться на стадіоні "Бай Арена" у Леверкузені, Німеччина.

В УАФ впевнені, що заповнять максимальну кількість місць із можливих, повідомляє Sport.ua.

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Зазначимо, що збірна України посідає друге місце у групі та на три очки випереджає Італію. При цьому команда Лучано Спалетті має матч у запасі проти Північної Македонії. Однак, незалежно від результату їхньої гри, доля путівки вирішиться в останньому турі, коли команда Сергія Реброва зіграє проти "Скуадри Адзурри".

Українські вболівальники
Українські вболівальники. Фото: УАФ

Стадіон буде заповнений українськими вболівальниками

За словами першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка, 20 листопада на "Бай Арені" будуть присутні 29 500 глядачів — це максимально можлива місткість стадіону на міжнародних матчах.

"З огляду на тенденцію продажу квитків можна говорити, що всі вони будуть продані, тобто стадіон буде повністю заповнений", — сказав функціонер.

Зазначимо, що згідно з правилами УЄФА, вболівальники збірної Італії можуть викупити близько 1700 квитків.

Також частину квитків буде виділено українським військовим, які проходять реабілітацію в Німеччині, та представникам благодійного фонду "Трибуна Героїв".

Костюченко додав, що діти, евакуйовані з прифронтових регіонів України до Німеччини, братимуть участь у церемонії відкриття матчу.

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