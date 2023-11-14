В УАФ назвали число болельщиков на матче Украина — Италия

Украинские болельщики. Фото: УАФ

В Украинской ассоциации футбола ожидают аншлаг на решающем матче квалификации на чемпионат Европы-2024 со сборной Италии. Игра состоится на стадионе "Бай Арена" в Леверкузене, Германия.

В УАФ уверены, что заполнят максимальное количество мест из возможных, сообщает Sport.ua.

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Отметим, что сборная Украины занимает второе место в группе и на три очка опережает Италию. При этом у команды Лучано Спалетти есть матч в запасе против Северной Македонии. Однако независимо от результата их игры, судьба путевке решится в последнем туре, когда команда Сергея Реброва сыграет против "Скуадры Адзурры".

Украинские болельщики. Фото: УАФ

Стадион будет заполнен украинскими болельщиками

По словам первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, 20 ноября на "Бай Арене" будут присутствовать 29 500 зрителей — это максимально возможна вместительность стадиона на международных матчах.

"Учитывая тенденцию продажи билетов, можно говорить, что все они будут проданы, то есть стадион будет полностью заполнен", — сказал функционер.

Отметим, что, согласно правилам УЕФА, болельщики сборной Италии могут выкупить около 1 700 билетов.

Также часть билетов будут выделены украинским военным, которые проходят реабилитацию в Германии, и представителям благотворительного фонда "Трибуна Героев".

Костюченко добавил, что дети, эвакуированные из прифронтовых регионов Украины в Германию, будут участвовать в церемонии открытия матча.

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