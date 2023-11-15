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Юношеская сборная Украины победила Мальту — видео голов

15 ноября 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юношеская сборная Украины победила Мальту — видео голов
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины U-19 начала свой путь в рамках отбора на Евро-2024. Национальная команда уверенно обыграла первого соперника в седьмой группе. 

Украинцы забили три гола в ворота сборной Мальты, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В первом поединке отбора на Евро-2024 юношеская сборная Украины, за которую выступают игроки не старше 2005 года рождения, взяла верх над Мальтой со счетом 3:1. Подопечные Олега Кузнецова с победы начали кампанию, конечной целью которой является выход в основную сетку континентального первенства. 

Победа над Мальтой 

Украинская команда на протяжение всего матча владела игровым и территориальным преимуществом. Уже на 17-й минуте встречи подопечные Олега Кузнецова вышли вперед благодаря красивому голу, который забил Богдан Мануйлов. 

Во втором тайме Мальта сумела отыграться благодаря автоголу Матвея Пономаренко, но в оставшееся время украинца забили еще два мяча. Национальная команда начала отбор на турнир с победы. 

Олег Кузнецов
Олег Кузнецов руководит игрой сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

Тимур Тутеров установил окончательный счет на 88-й минуте встречи. Он же и был признан лучшим футболистом этого поединка. 

В параллельном поединке сыграют соперники украинской сборной. Косово примет Словакию. Подопечные Кузнецова проведут свой следующий поединок в субботу, 18 ноября. Соперником станет сборная Косово. 

Украина U-19 — Мальта U-19 — 3:1 (1:0) 

Голы: Мануйлов, 17; Аттард, 71 (автогол); Тутеров, 88 — Пономаренко, 59 (автогол). 

Украина (U-19): Фесюк, Огарков (Дикий, 90), Михавко, Мельниченко, Гусев, Михайлив (Ермачков, 87), Ващенко (Микитюк, 64), Кремчанин, Мануйлов (Саленко, 64), Тутеров, Пономаренко (Панченко, 87).

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