Юні боксери з Одеси допомагають ЗСУ з першого дня війни

Вячеслав Чабаненко готує боксерку до бою. Фото: Надія Дев'ятіна

Потужне єднання та усіляка підтримка українських військових стали прикладом та зміцнюють дух починаючих спортсменів у нашій країні. Так в Одесі та інших містах України існують клуби, які постійно намагаються передати на фронт щось корисне для захисників.

Про це Новини.LIVE розповів головний тренер БК Росомаха Вячеслав Чабаненко.

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"Наш клуб допомагає бійцям із першого дня війни, у нас багато батьків, які воюють. На самому початку закуповували аптечки, медикаменти, бронежилети, каски тощо. Суми були дуже великі, потім почали відсилати харчові продукти, засоби особистої гігієни та навіть воду до Покровська. Географія наших посилок велика — це Покровськ, Бахмут, Запоріжжя, Херсон", — каже Вячеслав Петрович.

Діти передають військовим допомогу та малюнки. Фото: Архів Росомахи

Дитина передала 12 тисяч гривень

Особливо показовим став один з останніх випадків, коли брат одного з боксерів, який сам на секцію не ходить почув про збір коштів клубу та назбирав й приніс самотужки для ЗСУ 12 тисяч гривень.

Тренер та брат юного благодійника. Фото: Надія Дев'ятіна

"На рахунок хлопця, звичайна дитина начебто і всі, а ось здійснила такий вчинок, ми всі під враженням. На рахунок мотивації у більшості вона зашкалює, допомагатимемо стільки скільки потрібно, звичайно всі сплатилися, у нас немає іншого виходу", — додає тренер.

Клуб Росомаха, саме як клуб боксу існує 8 років. За цей час серед вихованців є чемпіони та призери України, неодноразові чемпіони області та різних всеукраїнських та міжнародних змагань. Наразі на цей момент у клубі займається 56 хлопців та дівчат.

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