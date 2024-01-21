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Юные боксеры из Одессы помогают ВСУ с первого дня войны

21 января 2024 09:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Юные боксеры из Одессы помогают ВСУ с первого дня войны
Вячеслав Чабаненко готовит боксершу к бою. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мощное единение и поддержка украинских военных стали примером и укрепляют дух начинающих спортсменов в нашей стране. Так, в Одессе и других городах Украины существуют клубы, которые постоянно пытаются передать на фронт что-то полезное для защитников.

Об этом Новини.LIVE рассказал главный тренер БК Росомаха Вячеслав Чабаненко.

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"Наш клуб помогает бойцам с первого дня войны, у нас много родителей, которые воюют. В самом начале закупали аптечки, медикаменты, бронежилеты, каски и т.д. Сумы были очень большие, потом начали отсылать пищевые продукты, средства личной гигиены и даже воду в Покровск. География наших посылок велика — это Покровск, Бахмут, Запорожье, Херсон", — говорит Вячеслав Петрович.

бокс
Дети передают военным помощь и рисунки. Фото: Архив Росомахи

Ребенок передал 12 тысяч гривен

Особенно показательным стал один из последних случаев, когда брат одного из боксеров, который сам на секцию не ходит, услышал о сборе средств клуба и насобирал и принес своими силами для ВСУ 12 тысяч гривен.

бокс
Тренер и брат юного благотворителя. Фото: Надежда Девятина

"Насчет парня, обычный ребенок вроде бы и все, а вот совершил такой поступок, мы все под впечатлением. Насчет мотивации у большинства он зашкаливает, будем помогать столько сколько нужно, конечно все сплотились, у нас нет другого выхода", — добавляет тренер.

Клуб Росомаха, как клуб бокса существует 8 лет. За это время среди воспитанников есть чемпионы и призеры Украины, неоднократные чемпионы области и всеукраинских и международных соревнований. Сейчас в клубе занимается 56 ребят.

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