Юрген Клопп зробив подарунок українському вболівальнику

Юрген Клопп задоволений перемогою над празькою "Спартою". Фото: REUTERS/David W Cerny

Англійський "Ліверпуль" розгромив у Празі місцеву "Спарту" у першому матчі 1/8 Ліги Європи. Форвард Дарвін Нуньєс оформив у цьому матчі дубль.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп був у чудовому настрої після перемоги своєї команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Англійська команда практично оформила вихід до наступної стадії Ліги Європи. "Ліверпуль" домінував над "Спартою" у 1/8 турніру та завершив перший матч з рахунком 5:1. Гра у відповідь пройде на стадіоні "Енфілд" 14 березня.

Подарунок для українського вболівальника

На післяматчевій пресконференції головний тренер "червоних" посміхався та жартував, відповідаючи на запитання журналістів. А незабаром стало відомо, що німецький тренер зробив щасливим щонайменше одного українського вболівальника.

Тренери Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У мережі з'явилося відео, на якому Клопп зупинився біля хлопчика та на його прохання залишив автограф. Тренер "Ліверпуля" розписався на національному прапорі України.

Наприкінці сезону Клопп достроково піде з посади наставника "червоних". Тренер має намір взяти паузу в кар'єрі. "Ліверпуль" цього сезону вже виграв Кубок англійської ліги, до яких може додати чемпіонський титул АПЛ та перемогу у Лізі Європи.

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