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Помічник Юргена Клоппа очолить легендарний клуб

28 лютого 2024 18:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Помічник Юргена Клоппа очолить легендарний клуб
Пеп Лейндерс розповідає про тактику "Ліверпуля". Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Асистент наставника "Ліверпуля" Пепейн Лейндерс готується розпочати самостійну тренерську кар'єру. Помічник Юргена Клоппа вже веде переговори із відомим клубом.

Влітку "Ліверпуль" залишиться і без Клоппа, і без Лейндерса, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на talkSPORT.

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Нідерландський тренер Пеп Лейндерс вже підтвердив, що покине "Енфілд" цього літа разом із Юргеном Клоппом. Молодому 41-річному наставнику запропонували очолити амстердамський "Аякс", за який виступає колишній футболіст "Ліверпуля" Джордан Хендерсон.

Пеп Лейндерс
Пеп Лейндерс під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

З "Ліверпуля" до "Аякса"

Пеп Лейндерс працював асистентом у Паулу Фонсекі, Луїша Каштру та Брендана Роджерса. Він допомагає Юргену Клоппу з перших днів німецького фахівця у "Ліверпулі". У 2018 році Лейндерс спробував сили як головний тренер нідерландського "Неймегена", але не досяг успіху і через кілька місяців повернувся на "Енфілд".

"Аякс" переживає один із найгірших сезонів у своїй історії. Після відходу Еріка тен Хага у "Манчестер Юнайтед" у 2022 році амстердамську команду тренували п'ять наставників, проте результати продовжують погіршуватися.

Юрген Клопп заявив, що Пеп Лейндерс готовий розпочати самостійну тренерську кар'єру. За підсумками цього сезону, наставники "Ліверпуля" можуть виграти ще один трофей.

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спорт
футбол
Ліверпуль
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Аякс

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