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Клопп зізнався, чому співчуває Челсі

28 лютого 2024 11:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп зізнався, чому співчуває Челсі
Юрген Клопп святкує завоювання трофею з "Ліверпулем". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп підтримав колег та гравців "Челсі" після перемоги над "синіми" у фіналі Кубка англійської Ліги. Він порадив уболівальникам лондонського клубу потерпіти та вірити у свою команду.

Клопп чудово розуміє, що відчуває тренерський штаб "Челсі", цитує наставника журналіст Фабріціо Романо.

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"Ліверпуль" та "Челсі" провели важкий фінальний матч у боротьбі за Кубок англійської Ліги. Вихід протистояння вирішив гол, який було забито на 118 хвилині. "Сині" гідно протистояли лідеру АПЛ, але команда Юргена Клоппа зуміла зламати опір суперника.

Клопп та Почеттіно
Тренери "Ліверпуля" та "Челсі" після матчу. Фото: REUTERS/Carl Recine

Що Клопп сказав про "Челсі"

Головний тренер "Ліверпуля" заявив, що співчуває лондонській команді. Він чудово розуміє почуття тренера та гравців столичної команди. За словами німецького фахівця, після такої поразки всім, хто любить "Челсі", необхідно згуртуватися та підтримати один одного.

"Мені чудово відомо, як це — програти п'ять чи шість фіналів поспіль. Так що чудово розумію, що відчувають у "Челсі". Так, це неприємно, це антирекорд, про який хочеться якнайшвидше забути. Співчуваю їм, але хочу сказати, що за поразками завжди приходять перемоги", — розповів Юрген Клопп.

Німецький тренер піде з "Ліверпуля" наприкінці цього сезону. Керівництво клубу має намір організувати міський парад на честь наставника.

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ліверпуль
Челсі
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