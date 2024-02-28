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Клопп признался, почему сочувствует Челси

28 февраля 2024 11:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Клопп признался, почему сочувствует Челси
Юрген Клопп празднует завоевание трофея с "Ливерпулем". Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал коллег и игроков "Челси" после победы над "синими" в финале Кубка английской Лиги. Он посоветовал болельщикам лондонского клуба потерпеть и верить в свою команду.

Клопп прекрасно понимает, что чувствует тренерский штаб "Челси", цитирует наставника журналист Фабрицио Романо

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"Ливерпуль" и "Челси" провели тяжелый финальный матч в борьбе за Кубок английской Лиги. Исход противостояния решил гол, который был забит на 118 минуте. "Синие" достойно противостояли лидеру АПЛ, но команда Юргена Клоппа сумела сломить сопротивление соперника. 

Клопп и Почеттино
Тренеры "Ливерпуля" и "Челси" после матча. Фото: REUTERS/Carl Recine

Что Клопп сказал о "Челси" 

Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что сочувствует лондонской команде. Он прекрасно понимает чувства тренера и игроков столичной команды. По словам немецкого специалиста, после такого поражения всем, кто любит "Челси", необходимо сплотиться и поддержать друг друга. 

"Мне прекрасно известно, как это — проиграть пять или шесть финалов подряд. Так что прекрасно понимаю, что чувствуют в "Челси". Да, это неприятно, это антирекорд, о котором хочется как можно быстрее забыть. Сочувствую им, но хочу сказать, что за поражениями всегда приходят победы", — рассказал Юрген Клопп. 

Немецкий тренер уйдет из "Ливерпуля" в конце этого сезона. Руководство клуба собирается организовать городской парад в честь наставника. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

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спорт
футбол
Английская Премьер-лига
Ливерпуль
Челси
Юрген Клопп

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