Клопп признался, почему сочувствует Челси
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал коллег и игроков "Челси" после победы над "синими" в финале Кубка английской Лиги. Он посоветовал болельщикам лондонского клуба потерпеть и верить в свою команду.
Клопп прекрасно понимает, что чувствует тренерский штаб "Челси", цитирует наставника журналист Фабрицио Романо.
"Ливерпуль" и "Челси" провели тяжелый финальный матч в борьбе за Кубок английской Лиги. Исход противостояния решил гол, который был забит на 118 минуте. "Синие" достойно противостояли лидеру АПЛ, но команда Юргена Клоппа сумела сломить сопротивление соперника.
Что Клопп сказал о "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что сочувствует лондонской команде. Он прекрасно понимает чувства тренера и игроков столичной команды. По словам немецкого специалиста, после такого поражения всем, кто любит "Челси", необходимо сплотиться и поддержать друг друга.
"Мне прекрасно известно, как это — проиграть пять или шесть финалов подряд. Так что прекрасно понимаю, что чувствуют в "Челси". Да, это неприятно, это антирекорд, о котором хочется как можно быстрее забыть. Сочувствую им, но хочу сказать, что за поражениями всегда приходят победы", — рассказал Юрген Клопп.
Немецкий тренер уйдет из "Ливерпуля" в конце этого сезона. Руководство клуба собирается организовать городской парад в честь наставника.
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