Клопп признался, почему сочувствует Челси

Юрген Клопп празднует завоевание трофея с "Ливерпулем". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал коллег и игроков "Челси" после победы над "синими" в финале Кубка английской Лиги. Он посоветовал болельщикам лондонского клуба потерпеть и верить в свою команду.

Клопп прекрасно понимает, что чувствует тренерский штаб "Челси", цитирует наставника журналист Фабрицио Романо.

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Тренеры "Ливерпуля" и "Челси" после матча. Фото: REUTERS/Carl Recine

Что Клопп сказал о "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" заявил, что сочувствует лондонской команде. Он прекрасно понимает чувства тренера и игроков столичной команды. По словам немецкого специалиста, после такого поражения всем, кто любит "Челси", необходимо сплотиться и поддержать друг друга.

"Мне прекрасно известно, как это — проиграть пять или шесть финалов подряд. Так что прекрасно понимаю, что чувствуют в "Челси". Да, это неприятно, это антирекорд, о котором хочется как можно быстрее забыть. Сочувствую им, но хочу сказать, что за поражениями всегда приходят победы", — рассказал Юрген Клопп.

Немецкий тренер уйдет из "Ливерпуля" в конце этого сезона. Руководство клуба собирается организовать городской парад в честь наставника.

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