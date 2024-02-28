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Помощник Юргена Клоппа возглавит легендарный клуб

28 февраля 2024 18:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Помощник Юргена Клоппа возглавит легендарный клуб
Пеп Лейндерс рассказывает о тактике "Ливерпуля". Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ассистент наставника "Ливерпуля" Пепейн Лейндерс готовится приступить к самостоятельной тренерской карьере. Помощник Юргена Клоппа уже ведет переговоры с известным клубом.

Летом "Ливерпуль" останется и без Клоппа, и без Лейндерса, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT

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Нидерландский тренер Пеп Лейндерс уже подтвердил, что покинет "Энфилд" этим летом вместе с Юргеном Клоппом. Молодому 41-летнему наставнику предложили возглавить амстердамский "Аякс", за который выступает бывший футболист "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. 

Пеп Лейндерс
Пеп Лейндерс во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Из "Ливерпуля" в "Аякс" 

Пеп Лейндерс работал ассистентом у Паулу Фонсеки, Луиша Каштру и Брендана Роджерса. Он помогает Юргену Клоппу с первых дней немецкого специалиста в "Ливерпуле". В 2018 году Лейндерс попробовал силы в качестве главного тренера нидерландского "Неймегена", но не добился успеха и через несколько месяцев вернулся на "Энфилд". 

"Аякс" переживает один из худших сезонов в своей истории. После ухода Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед" в 2022 году амстердамскую команду тренировали пять наставников, однако результаты продолжают ухудшаться. 

Юрген Клопп заявил, что Пеп Лейндерс готов начать самостоятельную тренерскую карьеру. По итогам этого сезона наставники "Ливерпуля" могут выиграть еще один трофей. 

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спорт
футбол
Ливерпуль
тренер
Аякс

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